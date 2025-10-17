#Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
google play apple
Әлем

Ауыр дертке шалдыққан 91 жастағы Брижит Бардо ауруханаға түсті

Брижит Бардо, Француздық актриса, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 11:53 Сурет: instagram/brigittebardotpage
Танымал француз актрисасы Брижит Бардо отадан кейінгі ем-дом шараларын қабылдап жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Nice-Matin басылымының жазуынша, Францияның аңыз актрисасы үш аптадан бері медициналық мекемеде жатыр.

"Француз киносының аңызы әрі жануарлар құқықтарының белсенді қорғаушысы ауыр дертпен күресуде. Жағдайының нашарлауына байланысты ол Сен-Тропе-дегі үйін тастап, Тулон қаласындағы ауруханаға жатуға мәжбүр болды", – делінген ақпаратта.

Жергілікті БАҚ соңғы бірнеше күннен бері актрисаның ауруханадан шығу жөнінде қауесет тарап жатқанын, дегенмен, оның беті әрі бері қарай қоймағанын жазуда.

Брижит Бардо қыркүйек айында 91 жасқа толды. Ол 20 ғасырдың 50-70 жылдарындағы әлемдік кинематографияның аңызы саналады. Актриса 21 жылдық мансабында 45 фильмге түсіп, 70-тен астам ән жазған. Кинокарьерасын 1973 жылы аяқтағаннан кейін, ол жануарлар құқықтарын қорғаушыға айналып, 1986 жылы өз қорының негізін қалады.

Бұған дейін желіде 67 жастағы Роза Рымбаеваның спортзалдағы суреті тарап, жұртты таңғалдырғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
