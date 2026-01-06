Венесуэла АҚШ-тың ықтимал шабуылына дайындалуда: 4 миллионнан астам адам жұмылдырылды
Түркияның DHA ақпарат агенттігінің мәліметінше, бұл жөнінде Венесуэланың Анкарадағы елшісі Фредди Эдуардо Молина Гутьеррес мәлімдеген.
Дипломаттың айтуынша, венесуэлалық халық қарсылық көрсетуге толық дайын. Ол ел тұрғындарының АҚШ-тың ықтимал әскери шабуылына қарсы тұру үшін идеологиялық тұрғыда да, практикалық жағынан да дайындықтан өткенін атап өтті.
Елші Венесуэланың "тарихтағы ең ірі әскери күшке" қарсы тұрғанын айтып, соған қарамастан ел өзін қорғауға бел буғанын жеткізді. Осы мақсатта елдің Қарулы күштерінен бөлек, 4 миллионнан астам бейбіт тұрғын жұмылдырылған.
Қазіргі таңда Венесуэланың халқы шамамен 28,5–29 миллион адамды құрайды.
Бұған дейін танымал түрік сериалында басты рөлдердің бірін сомдаған актер есірткі ісі бойынша ұсталғанын жазғанбыз.