Әлем

Танымал түрік сериалында басты рөлдердің бірін сомдаған актер есірткі ісі бойынша ұсталды

05.01.2026 21:40
Ыстамбұлда есірткі ісі бойынша "Мүкжидек шербеті" атты танымал түрік сериалындағы Фатих рөлімен танымал актер Догукан Гюнгер ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы T24 порталы жазады.

Басылымның хабарлауынша, актер Ыстамбұлдың Бас прокуратурасы жүргізіп жатқан ауқымды тергеу шаралары аясында ұсталған. Аталған іс бойынша барлығы 24 адам ұсталды, олардың арасында шоу-бизнес өкілдері де бар. Тергеушілер оларға қатысты есірткі заттарын сатып алу, сақтау және пайдалану бойынша күдік келтіреді.

Прокурорлар қоғамдық тәртіпті бұзатын қылмыстарды тергеу "табандылықпен және мұқият" жүргізіліп жатқанын мәлімдеді. Билік есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес басым бағыттардың бірі болып қала беретінін баса атап өтті.

T24 атап өткендей, желтоқсан айында Фенербахче футбол клубының президенті Садеттин Саран да ұсталған, оның талдауға алынған шашынан кокаин тұтынғаны анықталған.

Бұған дейін қазан айында Түркияда есірткінің заңсыз айналымы мен контрабандасына қарсы операциялар аясында бірқатар танымал әртістердің ұсталғаны хабарланған болатын. Олардың қатарында әншілер Хадисе мен Симге Сағын, блогерлер Дилан Полат пен Энгин Полат, актриса Демет Эвгар және актер Құбылай Ака да бар.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
