"Түркия аруы" есірткі ісі бойынша қамауға алынды
Сурет: Instagram/buseiskenderoglu
28 желтоқсан күні Ыстамбұлда есірткіге қарсы жүргізілген тергеу аясында "Түркия аруы – 2016" атағының иегері Бусе Искендероғлу ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ыстамбұл прокуратурасы ауқымды антинаркотикалық тергеу шеңберінде кезекті таңғы рейд өткізген. Оның барысында бірнеше танымал тұлға бірден қолға түскен. En.Haberler дерегінше, Бусе Искендероғлумен бірге мыналар да ұсталған:
- EGE! лақап атымен танымал рэпер;
- Süzer Holding директорлар кеңесі төрағасының орынбасары Али Баран Сюзер;
- Instagram желісінде 2,5 миллионнан астам жазылушысы бар танымал блогер Шебнем Инан.
"Сұлулық, музыка, бизнес – бәрі бір жерде тоғысқан", – деп пікір қалдырды желі қолданушылары.
Айыптаулардың нақты мән-жайы әзірге ресми түрде жарияланған жоқ. Прокуратура тек ұсталғандардың барлығы заңсыз есірткі айналымына қатысты тергеу аясында қолға түскенін растады. Олардың құқықтық мәртебесі мен бұлтартпау шаралары алдағы жауап алулардан кейін белгілі болады.
Бұған дейін Париждегі метрода бірнеше адамға пышақпен шабуылдаған күдікті бостандыққа шыққанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript