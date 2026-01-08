#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Әлем

Венесуэланың мұнай қоры әлеммен салыстырғанда қандай деңгейде

Венесуэланың мұнай қоры әлеммен салыстырғанда қандай деңгейде, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 11:16 Сурет: freepik
Венесуэла әлемдегі ең ірі мұнай қорына ие ел саналады. Алайда қазіргі таңда оның жаһандық энергетикалық нарықтардағы рөлі бұрынғы онжылдықтармен салыстырғанда айтарлықтай әлсіреген, деп хабарлайды Zakon.kz.

ОПЕК-тің 2025 жылға арналған Annual Statistical Bulletin деректеріне сәйкес, АҚШ пен Сауд Арабиясы тәуліктік мұнай өндіру көлемі бойынша көш бастап тұрған кезде, Венесуэлада өндіріс соңғы бірнеше онжылдық бойы тұрақты түрде төмендеп келеді.

Венесуэлада шамамен 303 миллиард баррель барланған мұнай қоры бар. Бұл – әлемдегі ең жоғары көрсеткіш және ол тіпті Сауд Арабиясының қорынан да едәуір көп.

Елге әлемдік мұнай қорының шамамен 17 пайызы тиесілі. Бұл ресурстардың негізгі бөлігі Ориноко өзені алабында шоғырланған.

Сурет: Visual Capitalist

Ресурстық әлеуеті зор болғанына қарамастан, 2024 жылы Венесуэла мұнай өндіру көлемі бойынша әлемде тек 21-орында тұрды. Ел тәулігіне шамамен 960 мың баррель мұнай өндірген.

1970-жылдардағы ең жоғары кезеңінде Венесуэла тәулігіне 3,5 миллион баррельге дейін мұнай өндіріп, сол кездегі әлемдік өндірістің 7 пайыздан астамын қамтамасыз еткен. Ал 2010-жылдары мұнай өндіру күрт төмендеп, өткен жылы орта есеппен тәулігіне 1,1 миллион баррель шамасында болды. Бұл – жаһандық көлемнің шамамен 1 пайызы.

Венесуэла Иран, Ирак, Кувейт және Сауд Арабиясымен бірге ОПЕК-ті құрушы мемлекеттердің бірі болған. Алайда өндіріс көлемінің азаюына байланысты елдің ұйым ішіндегі ықпалы айтарлықтай әлсіреді.

Ал Қазақстанға келсек, елімізде шамамен 30 миллиард баррель мұнай қоры бар.

Бұған дейін Венесуэланың уақытша билігі АҚШ-ты 30-дан 50 миллион баррельге дейінгі жоғары сапалы мұнаймен қамтамасыз ететін болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
1 миллиард теңге: Шымкентте мұнай өнімдерін ұрлау схемасы әшкереленді
18:01, Бүгін
1 миллиард теңге: Шымкентте мұнай өнімдерін ұрлау схемасы әшкереленді
Қазақстанның тағы бір ірі компаниясы мұнай өндіруді күрт қысқартты
10:41, 30 қараша 2023
Қазақстанның тағы бір ірі компаниясы мұнай өндіруді күрт қысқартты
Қазақстан Үкіметі мұнай өңдеу саласының болашағын өзгертетін маңызды стратегияны бекітті
19:42, 22 шілде 2025
Қазақстан Үкіметі мұнай өңдеу саласының болашағын өзгертетін маңызды стратегияны бекітті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: