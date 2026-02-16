2026 жылғы әлемдегі ең қымбат валюталар аталды
Бұл тізімде Парсы шығанағы елдерінің валюталары көш бастап тұр. Ал бірінші орында – Кувейт динары.
Кувейт динары бір бірлік үшін шамамен 3,25 АҚШ долларына (1625,7 теңге) саудалануда. Мұның экономикалық негізі қарапайым: Кувейт экспорттық табысының негізгі бөлігін мұнай сатудан алады, қомақты резервтер жинақтайды және басқарылатын валюталық режимді ұстап отыр. Мұнай бағасының жоғары болуы төлем балансының нығаюына, сәйкесінше ұлттық валютаның тұрақтылығына оң әсер етеді.
Ұқсас модель Бахрейн елінде де қолданылады. Бахрейн динары шамамен 2,65 АҚШ долларына (1312 теңге) тең. Бұл валюта долларға қатаң бекітілген, сондықтан нарықтық құбылмалылық іс жүзінде жоқ. Мұнай табысы мен дамыған қаржы секторы тұрақты валюталық түсімді қамтамасыз етеді.
Әлемдегі үшінші ең қымбат валюта – Оман риалы. Оның бағамы шамамен 2,6 долларды (1286 теңге) құрайды. Оман 1986 жылдан бері доллармен бекітілген бағамды сақтап келеді. Ел логистика, туризм және өнеркәсіп салаларын дамытып жатқанына қарамастан, валюталық тұрақтылықтың негізгі тірегі әлі де көмірсутек экспорты болып отыр.
Осылайша, алғашқы үштік бір қағидатты көрсетеді: шикізаттан түсетін жоғары валюталық табыс және бағамды қатаң бақылау.
Басқа модель Иордания елінде байқалады. Иордания динары шамамен 1,4 АҚШ долларына (698 теңге) тең, дегенмен елде ірі мұнай немесе газ қоры жоқ. Валюта қатаң фискалдық саясат, инфляцияны бақылау және жеткілікті резервтер есебінен ұсталып отыр. Фармацевтика, тыңайтқыш және тоқыма өнімдерінің экспорты тұрақты валюталық ағын қалыптастырады.
Үздік бестікке сондай-ақ Британ фунт стерлингі кіреді – шамамен 1,34 доллар (675,45 теңге). Ұлыбритания экономикасы әртараптандырылған және жаһандық қаржы жүйесіне терең кіріктірілген. Таяу Шығыс валюталарынан айырмашылығы, фунт бекітілмеген, еркін құбылып отырады және макроэкономикалық жағдайды көрсетеді.
Ең қымбат валюталар қатарына сондай-ақ Швейцария франкі (1,25 доллар), Кайман аралдары доллары (1,2 доллар) және Еуро (1,17 доллар) кіреді.
Швейцария ондаған жылдар бойы төмен инфляциясы мен тұрақты банк жүйесі бар сенімді юрисдикция ретінде танылған. Франк жаһандық тұрақсыздық кезеңдерінде дәстүрлі түрде нығаяды.
Кайман аралдары – әлемдегі ең ірі офшорлық қаржы орталықтарының бірі. Мұнда тіркелген инвестициялық қорлардың көптігі ұлттық валютаға тұрақты сұраныс қалыптастырады.
Еуро Еуропалық одақ елдерінің жиынтық экономикасына сүйенеді және әлемдегі негізгі резервтік валюталардың бірі болып қала береді. Номиналдық құны көшбасшылардан төмен болғанымен, жаһандық ықпалы әлдеқайда жоғары.
Ал алғашқы ондықты Сингапур доллары (0,79 доллар) мен Канада доллары (0,73 доллар) түйіндейді. Сингапур қаржы қызметтері, сауда және технология секторына басымдық береді. Канада – шикізат экспорты мен орнықты институционалдық жүйеге сүйенеді.
Валютаның жоғары номиналдық бағасы оның әлемдік қаржы жүйесіндегі үстемдігін білдірмейді. АҚШ доллары кувейт динарынан арзан болғанымен, халықаралық есеп айырысулардың басым бөлігінде қолданылады және әлемдік резервтердің негізгі үлесін иеленеді.
Номиналдық құн – көбіне таңдалған ақша-несие саясаты мен экономиканың құрылымының нәтижесі. Парсы шығанағы елдерінде басты рөлді доллармен бекітілген бағам және көмірсутек экспорты атқарады.
2026 жылы жағдай өзгеріссіз қалып отыр:
- көш басында – бағамы қатаң бекітілген мұнайлы экономикалар;
- одан кейін – қаржылық тәртібі жоғары елдер;
- ал ең ірі әлемдік валюталар номиналы бойынша төмен болғанымен, ықпалы жағынан көш бастап келеді.
Бұған дейін 16 ақпандағы сауда-саттықта доллар арзандағанын жазғанбыз.