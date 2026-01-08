Трамп АҚШ-ты 66 халықаралық ұйымнан шығару жөнінде шешім қабылдады
Тиісті мәлімдеме Ақ үйдің ресми сайтында жарияланған. Онда аталған ұйымдардың "енді АҚШ-тың мүддесіне қызмет етпейтіні" айтылған.
Вашингтон әкімшілігі басшысының нұсқауына сәйкес, АҚШ-тың барлық федералдық мекемелері БҰҰ-ның 31 құрылымы мен БҰҰ-ға кірмейтін 35 ұйымның жұмысына қатысуды және оларды қаржыландыруды тоқтатуы тиіс.
Мәлімдемеде: "Бұл ұйымдардың көпшілігі радикалды климаттық саясатты, жаһандық басқару тетіктерін және АҚШ-тың егемендігі мен экономикалық қуатына қайшы келетін идеологиялық бағдарламаларды алға тартады", – деп көрсетілген.
Жарияланымда нақты қай ұйымдар екені атап көрсетілмеген.
Бұл шешім АҚШ салық төлеушілерінің халықаралық ұйымдарды қаржыландыруға миллиардтаған доллар жұмсағанымен, оның қайтарымы мардымсыз болғанымен түсіндірілген.
Ақ үйдің баспасөз қызметі Дональд Трамптың екінші президенттік мерзімі басталғалы бері АҚШ мына ұйымдардан шығып үлгергенін еске салды:
- Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ);
- Климат жөніндегі Париж келісімі;
- БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі кеңесі;
- БҰҰ-ның Палестина босқындарына көмек көрсету жөніндегі агенттігі (БАПОР).
