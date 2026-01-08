#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Әлем

Трамп АҚШ-ты 66 халықаралық ұйымнан шығару жөнінде шешім қабылдады

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 12:11 Фото: flickr/Gage Skidmore
АҚШ президенті Дональд Трамп елді 66 халықаралық ұйымнан шығару туралы тапсырма берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті мәлімдеме Ақ үйдің ресми сайтында жарияланған. Онда аталған ұйымдардың "енді АҚШ-тың мүддесіне қызмет етпейтіні" айтылған.

Вашингтон әкімшілігі басшысының нұсқауына сәйкес, АҚШ-тың барлық федералдық мекемелері БҰҰ-ның 31 құрылымы мен БҰҰ-ға кірмейтін 35 ұйымның жұмысына қатысуды және оларды қаржыландыруды тоқтатуы тиіс.

Мәлімдемеде: "Бұл ұйымдардың көпшілігі радикалды климаттық саясатты, жаһандық басқару тетіктерін және АҚШ-тың егемендігі мен экономикалық қуатына қайшы келетін идеологиялық бағдарламаларды алға тартады", – деп көрсетілген.

Жарияланымда нақты қай ұйымдар екені атап көрсетілмеген.

Бұл шешім АҚШ салық төлеушілерінің халықаралық ұйымдарды қаржыландыруға миллиардтаған доллар жұмсағанымен, оның қайтарымы мардымсыз болғанымен түсіндірілген.

Ақ үйдің баспасөз қызметі Дональд Трамптың екінші президенттік мерзімі басталғалы бері АҚШ мына ұйымдардан шығып үлгергенін еске салды:

  • Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ);
  • Климат жөніндегі Париж келісімі;
  • БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі кеңесі;
  • БҰҰ-ның Палестина босқындарына көмек көрсету жөніндегі агенттігі (БАПОР).

Бұған дейін Венесуэланың уақытша билігі АҚШ-ты 30-дан 50 миллион баррельге дейінгі жоғары сапалы мұнаймен қамтамасыз ететін болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
АҚШ тұрғыны ағасының арқасында 1 миллион доллар ұтысқа ие болды
13:32, Бүгін
АҚШ тұрғыны ағасының арқасында 1 миллион доллар ұтысқа ие болды
Трамп Аляскаға ұшты
17:38, 15 тамыз 2025
Трамп Аляскаға ұшты
АҚШ Ақ үйі Трамп пен Зеленскийдің кездесу күнін атады
09:08, 23 қыркүйек 2025
АҚШ Ақ үйі Трамп пен Зеленскийдің кездесу күнін атады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: