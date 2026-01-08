АҚШ тұрғыны ағасының арқасында 1 миллион доллар ұтысқа ие болды
АҚШ тұрғыны ағасының көмегімен лотереяда 1 миллион доллар ұтып алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы UPI басылымы жазады.
Порталдың деректері бойынша, қараша айында Окленд округінің 30 жастағы тұрғыны туысынан Мичиган лотереясының Super Raffle ойыны туралы естіген. Ол ағасынан өзіне лотерея билетін сатып алуын сұраған, бірақ билет ұтысқа ие болатынын білмеген.
Ойын 19 қарашада өткен және ер адамға 1 миллион долларлық джекпот әкелген. Ұтқан адам бастапқыда өз сәттілігіне сенбегенін, бірнеше рет билетті тексергенін, содан кейін ғана миллионер болғанын түсінгенін айтқан.
Ер адам ұтқан ақшаны жинақ шотында сақтауды жоспарлап отыр.
