Әлем

АҚШ Камбоджа мен Таиландқа 45 миллион доллар бөледі

Доллар, АҚШ, Камбоджа, Таиланд, көмек ақша, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.01.2026 10:53 Сурет: Zakon.kz
АҚШ президенті Дональд Трамптың бітімгершілік күшті нығайту үшін Камбоджа мен Таиландқа 45 миллион доллар көлемінде көмек көрсетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Al Jazeera мәліметтері бойынша, бұл туралы АҚШ Мемлекеттік хатшысының Шығыс Азия істері жөніндегі көмекшісі Майкл ДеСомбре мәлімдеді.

"Америка Құрама Штаттары Камбоджа мен Таиланд үкіметтерінің Куала-Лумпур бейбітшілік келісімдерін жүзеге асыруға және өз халықтары мен аймақтары үшін бейбітшілікке, өркендеуге және тұрақтылыққа оралуға жағдай жасаудағы ұмтылыстарын қолдайды", – деді ДеСомбре.

Оның айтуынша, АҚШ қауымдастықтарға қақтығыстың зардаптарын қалпына келтіруге көмектесу үшін шекараны тұрақтандыру мақсатына 15 миллион доллар, ал өңірді оқ-дәрілерден тазартуға және залалсыздандыруға 10 миллион доллар бөледі. Сонымен қатар Вашингтон Камбоджа мен Таиландқа алаяқтық схемалармен және есірткі саудасымен күрес, сондай-ақ басқа да бағдарлама бастамаларына 20 миллион доллар бөледі.

Бұған дейін Трамп америкалық мұнай компанияларының басшыларын шұғыл жинап, Венесуэла, инвестиция мәселесін талқылағанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
