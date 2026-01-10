Трамп америкалық мұнай компанияларының басшыларын шұғыл жинап, Венесуэла мәселесін талқылады
АҚШ президенті Ақ үйде Chevron, ExxonMobil және ConocoPhillips басшыларымен кездесуі кезінде осылай деп мәлімдеді. Трамп Венесуэланы қазіргі қалпында "инвестиция жасауға жарамсыз" деп атады, бірақ Николас Мадуро қамауға алынғаннан кейін жағдай өзгеріп, америкалық бизнес үшін жаңа мүмкіндіктер көзі ашылғанын атап өтті, деп жазады The Guardian.
Президент инвестициялар федеральды бюджеттен емес, компаниялардың өздерінен алынуы керек екенін айтты. Бұл ретте, оның айтуынша, мемлекет қауіпсіздікті және кепілдіктерді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар Трамп Венесуэлада мұнай өндірісін 1,5 жыл ішінде айтарлықтай арттыруға болатынын айтты, дегенмен сарапшылар мұндай мерзімге күмәнмен қарайды.
Мұнай компанияларының басшылары бұл бастаманы қолдады. Chevron бірлескен жобалар бойынша мұнай жеткізілімін екі есеге арттыруға дайын екендігін мәлімдеді. Exxon және ConocoPhillips инвестицияларды қайтару үшін елдің құқықтық және коммерциялық жүйесінде үлкен өзгерістер қажет екенін баса айтты.
Венесуэла әлемдегі ең ірі мұнай қорына ие, алайда инфрақұрылымның тозуына және инвестициялардың болмауына байланысты мұндағы өндіріс көлемі соңғы жылдары күрт төмендеген. Ақ үй бұған дейін Венесуэла мұнайын бақылауға алуға және тәркіленген көлемді миллиардтаған долларға сатуға ниетті екенін жариялаған болатын.
Бұған дейін Венесуэланың уақытша билігі АҚШ-қа 30-50 миллион баррель көлемінде жоғары сапалы мұнай беруге келіскені хабарланған болатын.