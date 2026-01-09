Моңғолия президенті Астанада өткен байқаудың жеңімпазын марапаттады
8 қаңтарда Моңғолия президенті Ухнаагийн Хүрэлсүх Silk Way Star Азия халықаралық вокалдық байқауының Гран-при иегері Мишель Джозефке "Поляр жұлдызы" орденін табыстады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әншінің Instagram желісіндегі жазбасына сүйенсек, марапат Моңғолияның ұлттық бостандық күні мен ел тәуелсіздігінің қайта қалпына келтірілуінің 114 жылдығына орай берілген.
Мишель Джозеф Silk Way Star байқауының жеңімпазы атанып, 2025 жылдың қараша айында бас жүлдені иеленген. Шоу Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені мен Қытайдың CMG медиакорпорациясы арасындағы келісім аясында ұйымдастырылды. Байқаудың барлық 10 шығарылымы Jibek Joly және Silk Way телеарналарында көрсетілді.
