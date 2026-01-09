#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Әлем

Моңғолия президенті Астанада өткен байқаудың жеңімпазын марапаттады

Моңғолия президенті Астанада өткен байқаудың жеңімпазын марапаттады, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 12:06 Сурет: Instagram/silkway.star
8 қаңтарда Моңғолия президенті Ухнаагийн Хүрэлсүх Silk Way Star Азия халықаралық вокалдық байқауының Гран-при иегері Мишель Джозефке "Поляр жұлдызы" орденін табыстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әншінің Instagram желісіндегі жазбасына сүйенсек, марапат Моңғолияның ұлттық бостандық күні мен ел тәуелсіздігінің қайта қалпына келтірілуінің 114 жылдығына орай берілген.

Мишель Джозеф Silk Way Star байқауының жеңімпазы атанып, 2025 жылдың қараша айында бас жүлдені иеленген. Шоу Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені мен Қытайдың CMG медиакорпорациясы арасындағы келісім аясында ұйымдастырылды. Байқаудың барлық 10 шығарылымы Jibek Joly және Silk Way телеарналарында көрсетілді.

Бұған дейін 2026 жылы жүзеге асатын әлемдегі ең ірі сәулет жобалары аталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Арманым жоқ". Димаш Құдайберген елімізде өткен Silk Way Star ән байқауын қорытындылады
09:50, 23 қараша 2025
"Арманым жоқ". Димаш Құдайберген елімізде өткен Silk Way Star ән байқауын қорытындылады
Қасым-Жомарт Тоқаев Моңғолия президентін құттықтады
10:05, 11 шілде 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев Моңғолия президентін құттықтады
Моңғолия Президенті Астананың халықаралық аренадағы рөлі нығайып келе жатқанын айтты
21:05, 04 шілде 2024
Моңғолия Президенті Астананың халықаралық аренадағы рөлі нығайып келе жатқанын айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: