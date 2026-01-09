Итальяда мейрамхананың желіге жүктеген бейнесі ер адамның опасыздығын әшкереледі
The Economic Times басылымының жазуынша, 42 жастағы ер адам мейрамханада "көңілдесімен" романтикалық кешкі ас ішкен. Ал жұбайына ол "іскерлік кездесуге барамын" деп айтқан.
Сол кеште мейрамхана қызметкерлері әлеуметтік желілерге арналған жарнамалық ролик түсірген. Бейнежазбаға ер адам мен оның серігі кездейсоқ түсіп қалған. Кейін видео мекеменің ресми TikTok-парақшасында жарияланып, күтпеген жерден вирустық сипатқа ие болған. Осылайша, роликті көрген ер адамның әйелі опасыздықты біліп, көп ұзамай олардың некесі бұзылған.
Осыдан кейін ер адам мейрамханаға қарсы сотқа шағым түсіріп, видео оның келісімінсіз түсіріліп, жарияланғанын, бұл жеке өмірге қол сұғу екенін мәлімдеген. Ол моральдық зиян келтіріп, отбасын күйреткені үшін өтемақы талап етуде.
Талапкерді Италиядағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі Codacons қауымдастығы қолдап отыр.
"Қоғамдық орындардың өзінде де бизнес өкілдері клиенттерді рұқсатсыз түсіріп, олардың бейнесін коммерциялық мақсатта пайдалана алмайды. Мұндай әрекеттер адамдардың жеке және отбасылық өміріне ауыр салдар әкелуі мүмкін", – деді қауымдастық өкілі Франческо Танази.
Сондай-ақ компания өкілдері қажет болған жағдайда Италияның Жеке деректерді қорғау жөніндегі ұлттық органына жүгінуге дайын екенін мәлімдеді. Бұл мейрамханаға қосымша санкциялар салынуына әкелуі мүмкін.