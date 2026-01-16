#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
510.95
594.49
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
510.95
594.49
6.5
Құқық

Алматыда автобуста жанжалдасқан екі ер адамның бірі қамауға алынды

Автобус, Алматы, жанжал, видео, әлеуметтік желі, ер адам, қамауға алу, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 19:13 Сурет: Zakon.kz
Әлеуметтік желіде Алматыда қоғамдық көлікте болған оқиғаның видеосы тарады. Ер адамдардың жанжалы полицияның да назарына ілікті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жанжалға қатысушылардың бірі мас болғаны анықталды. Қалалық ПД құқық бұзушыны тауып, полиция бөліміне жеткізілгенін нақтылайды.

"Оған қатысты ұсақ бұзақылық фактісі бойынша материал жиналып, қолданыстағы заңнамаға сәйкес процессуальды шешім қабылдау үшін сотқа жіберілді. Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының шешімімен құқық бұзушы ұсақ бұзақылық жасағаны үшін кінәлі деп танылып, 10 тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алынды", делінген хабарламада.

Құқық қорғау органдары әсіресе адамдар көп жиналатын орындарда болған агрессияның, басқаларға құрметсіздік танытудың және қоғамдық тәртіпті бұзудың кез-келген көрінісі қатаң түрде ауыздықталатынын атап өтті.

Полиция азаматтарды қоғамдық орындардағы мінез-құлық нормаларын сақтауға, айналасындағыларды құрметпен қарауға және қаладағы қауіпсіздік пен тәртіп әркімнің жауапкершілігіне байланысты екенін есте сақтауға шақырады. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматыда жолда жанжал шығарған ер адам қамауға алынды
17:15, 03 қазан 2025
Алматыда жолда жанжал шығарған ер адам қамауға алынды
Алматыда түн жарымында жаппай төбелес орын алды
12:40, 13 маусым 2025
Алматыда түн жарымында жаппай төбелес орын алды
Қостанайда жеделсаты ішінде итті ұрып-соққан ер адам жазаға тартылды
20:09, 05 қыркүйек 2023
Қостанайда жеделсаты ішінде итті ұрып-соққан ер адам жазаға тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: