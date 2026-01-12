Мексика президенті АҚШ тарапынан болуы ықтимал басқыншылық әрекетіне баға берді
Сурет: wikimedia/Клаудия Шейнбаум
Мексика президенті Клаудия Шейнбаум Дональд Трамппен сөйлескеннен кейін елге АҚШ-тың баса-көктеп кіру қаупі білінбейтінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шейнбаумның айтуынша, АҚШ президенті әңгімелесу барысында екі ел арасындағы ынтымақтастық пен үйлесімділікті растаған. Бұл туралы ол Х әлеуметтік желісі арқылы берілген баспасөз мәслихатында мәлімдеді.
"Мексика бірқатар мәселелер бойынша келіспеушіліктерге қарамастан, АҚШ-пен арада диалогтың болуы мен өзара түсіністікті үнемі қолдайды", - деп атап өтті президент.
Сонымен қатар президент Мехико мен Вашингтон терроризм ұғымын әртүрлі түсіндіретінін атап өтті, сондай-ақ ол Мексика Конституциясы шетелдік шапқыншылықтың кез-келген түрін айыптайтынын еске салды.
Como todos los días, informamos al pueblo de México. Conferencia de prensa matutina. Lunes 12 de enero 2026 https://t.co/KVSnHSXttg— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла президентінің міндетін атқарушы ретінде өзіне жаңа лауазым тағайындағанын хабарланған болатын.
