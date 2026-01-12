#Халық заңгері
Әлем

Мексика президенті АҚШ тарапынан болуы ықтимал басқыншылық әрекетіне баға берді

Клаудия Шейнбаум, Мексика, АҚШ, Дональд Трамп, басқыншылық, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 22:59 Сурет: wikimedia/Клаудия Шейнбаум
Мексика президенті Клаудия Шейнбаум Дональд Трамппен сөйлескеннен кейін елге АҚШ-тың баса-көктеп кіру қаупі білінбейтінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шейнбаумның айтуынша, АҚШ президенті әңгімелесу барысында екі ел арасындағы ынтымақтастық пен үйлесімділікті растаған. Бұл туралы ол Х әлеуметтік желісі арқылы берілген баспасөз мәслихатында мәлімдеді.

"Мексика бірқатар мәселелер бойынша келіспеушіліктерге қарамастан, АҚШ-пен арада диалогтың болуы мен өзара түсіністікті үнемі қолдайды", - деп атап өтті президент.

Сонымен қатар президент Мехико мен Вашингтон терроризм ұғымын әртүрлі түсіндіретінін атап өтті, сондай-ақ ол Мексика Конституциясы шетелдік шапқыншылықтың кез-келген түрін айыптайтынын еске салды.

Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла президентінің міндетін атқарушы ретінде өзіне жаңа лауазым тағайындағанын хабарланған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
