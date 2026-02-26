#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
501.26
590.38
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
501.26
590.38
6.54
Әлем

Зеленский Трамппен өткен келіссөздер жайлы айтып берді

Зеленский Трамппен өткен келіссөздер жайлы айтып берді , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 12:02 Сурет: Telegram/Zelenskiy
Владимир Зеленский АҚШ президенті Дональд Трамппен телефон арқылы сөйлескен келіссөздерінің қорытындысы туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Зеленскийдің айтуынша, 25 ақпанда өткен 30 минуттық әңгіме барысында тараптар Женевада өтетін кездесуде украин және америкалық делегациялар талқылайтын мәселелерді пысықтаған. Бұл туралы ол өзінің Telegram-арнасында жазды.

"Біз ертең Женевада екіжақты кездесуде өкілдеріміз талқылайтын мәселелерді, сондай-ақ наурыз айының басында толық құрамда үшжақты форматта өтетін келесі келіссөздерге дайындықты сөз еттік. Бұл кездесу көшбасшылар деңгейіндегі келіссөздерге көшуге мүмкіндік береді деп үміттенеміз. Президент Трамп мұндай іс-қимыл ретін қолдайды", – деді Зеленский.

Осылайша, АҚШ, Ресей және Украина арасындағы үшжақты кездесу алдын ала наурыздың басына жоспарланған. Алайда оның нақты өтетін орны әзірге жарияланған жоқ.

Сондай-ақ Зеленский телефон арқылы өткен келіссөзге АҚШ-тың арнайы өкілі Стив Уиткофф пен президенттің күйеу баласы Джаред Кушнер қатысқанын атап өтті.

Бұған дейін Ұлыбритания 25 ақпаннан бастап туристік және қонақ визасының жаңа түрін енгізгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Зеленский Трамппен кездесуге АҚШ-қа ұшып келді
10:42, 17 қазан 2025
Зеленский Трамппен кездесуге АҚШ-қа ұшып келді
Украина президенті Трамппен 18 тамызда Вашингтонда кездеспек
14:25, 16 тамыз 2025
Украина президенті Трамппен 18 тамызда Вашингтонда кездеспек
Зеленский Вашингтонға ұшып келді
09:02, 18 тамыз 2025
Зеленский Вашингтонға ұшып келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Один гол решил исход противостояния "Окжетпеса" и клуба из Кыргызстана на УТС в Турции
11:54, Бүгін
Один гол решил исход противостояния "Окжетпеса" и клуба из Кыргызстана на УТС в Турции
Появились плохие новости для казахстанских поклонников Шайдорова
11:44, Бүгін
Появились плохие новости для казахстанских поклонников Шайдорова
Стали известны соперники чемпиона Исламиады на престижном турнире
11:36, Бүгін
Стали известны соперники чемпиона Исламиады на престижном турнире
Как Казахстан помогает "обойти" дисквалификацию Жанибека Алимханулы
11:22, Бүгін
Как Казахстан помогает "обойти" дисквалификацию Жанибека Алимханулы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: