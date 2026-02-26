Ұлыбритания 25 ақпаннан бастап туристік және қонақ визасының жаңа түрін енгізді
Сурет: pixabay
2026 жылғы 25 ақпаннан бастап Ұлыбритания билігі туристік және қонақ визаларын берудің жаңа тәртібіне көшті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Енді елге келетін қонақтар мен британ әуежайлары арқылы транзитпен өтетін жолаушыларға қағаз түріндегі виза жапсырмасы берілмейді. Оның орнына электронды форматтағы виза рәсімделеді. Бұл туралы елдің визалық орталығының ресми сайтында жарияланды.
"2026 жылғы 25 ақпаннан бастап паспортыңызда виза жапсырмасы болмауы мүмкін. Себебі электронды виза – бұл сіздің жеке басыңыз бен иммиграциялық мәртебеңіз туралы цифрлық жазба, ол бұрынғы визалық жапсырмаларды алмастырады. Енді сізге UKVI жүйесінде жеке аккаунт ашып, сапар алдында Ұлыбританияға кіруге берілген рұқсатты көру үшін электронды визаңызға қол жеткізу қажет болады",- делінген визалық орталықтың мәліметінде.
Яғни, виза туралы барлық ақпарат цифрлық форматта сақталады. Жолаушылар сапарға шығар алдында өз рұқсатын онлайн түрде тексере алады.
Бұл өзгеріс келесі санаттағы өтініш берушілерге қатысты:
- қонақ визасына үміткерлер;
- маусымдық жұмыс визасын алушылар;
- шетелдік үй қызметкерлеріне арналған виза иелері;
- әуежай арқылы транзиттік виза алушылар;
- ЕО азаматтарының мәртебесін реттеу бағдарламасы аясында отбасы мүшелеріне берілетін тұруға рұқсат алушылар.
Осылайша, Ұлыбритания визалық жүйені толықтай цифрландыруға көшіп, қағаз құжаттарды біртіндеп электронды форматқа алмастырып жатыр.
Бұған дейін Үндістанның Қазақстан азаматтарына тегін виза енгізетіндігін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript