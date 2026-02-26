Шымкент, Алматы және Астанадағы валюта бағамы жаңартылды
Фото: freepik
Zakon.kz 26 ақпан 2026 жылғы сағат 11:06-дегі Астана, Алматы және Шымкент қалаларының айырбас пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынды.
Ресми мәлімет бойынша, Қазақстан Ұлттық банкінің бағамы:
Доллар – 501,26 теңге
Еуро – 590,38 теңге
Рубль – 6,54 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 497 теңге, сату – 504 теңге
Еуро: сатып алу – 584 теңге, сату – 594 теңге
Рубль: сатып алу – 6,29 теңге, сату – 6,60 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 499,3 теңге, сату – 502,3 теңге
Еуро: сатып алу – 590,1 теңге, сату – 595,1 теңге
Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,51 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 501 теңге, сату – 503 теңге
Еуро: сатып алу – 588,2 теңге, сату – 593,9 теңге
Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,50 теңге
Ескерту: көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәтке арналған және уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript