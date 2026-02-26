#Референдум-2026
Қаржы

Шымкент, Алматы және Астанадағы валюта бағамы жаңартылды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 11:23 Фото: freepik
Zakon.kz 26 ақпан 2026 жылғы сағат 11:06-дегі Астана, Алматы және Шымкент қалаларының айырбас пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынды.

Ресми мәлімет бойынша, Қазақстан Ұлттық банкінің бағамы:

Доллар – 501,26 теңге

Еуро – 590,38 теңге

Рубль – 6,54 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 497 теңге, сату – 504 теңге

Еуро: сатып алу – 584 теңге, сату – 594 теңге

Рубль: сатып алу – 6,29 теңге, сату – 6,60 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 499,3 теңге, сату – 502,3 теңге

Еуро: сатып алу – 590,1 теңге, сату – 595,1 теңге

Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,51 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 501 теңге, сату – 503 теңге

Еуро: сатып алу – 588,2 теңге, сату – 593,9 теңге

Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,50 теңге

Ескерту: көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәтке арналған және уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
