Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
489.3
578.94
6.38
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Қаржы

Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 11:18 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 19 ақпан 2026 жылға (11:08) Астана, Алматы және Шымкент айырбас пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.

Республика Ұлттық банкі мәліметі бойынша, ресми курс:

  • Доллар – 489,3 теңге
  • Еуро – 578,94 теңге
  • Рубль – 6,38 теңге

Астана

  • Доллар: сатып алу – 487 теңге, сату – 494 теңге
  • Еуро: сатып алу – 574 теңге, сату – 584 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,21 теңге, сату – 6,51 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 489,1 теңге, сату – 491,5 теңге
  • Еуро: сатып алу – 575,9 теңге, сату – 580,9 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,32 теңге, сату – 6,44 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 489 теңге, сату – 490,5 теңге
  • Еуро: сатып алу – 576,5 теңге, сату – 578 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,34 теңге, сату – 6,42 теңге

Аталған бағамдар материал жазылған сәттегі болып табылады. Валюта бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
