Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 19 ақпан 2026 жылға (11:08) Астана, Алматы және Шымкент айырбас пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.
Республика Ұлттық банкі мәліметі бойынша, ресми курс:
- Доллар – 489,3 теңге
- Еуро – 578,94 теңге
- Рубль – 6,38 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 487 теңге, сату – 494 теңге
- Еуро: сатып алу – 574 теңге, сату – 584 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,21 теңге, сату – 6,51 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 489,1 теңге, сату – 491,5 теңге
- Еуро: сатып алу – 575,9 теңге, сату – 580,9 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,32 теңге, сату – 6,44 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 489 теңге, сату – 490,5 теңге
- Еуро: сатып алу – 576,5 теңге, сату – 578 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,34 теңге, сату – 6,42 теңге
Аталған бағамдар материал жазылған сәттегі болып табылады. Валюта бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.
