#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Қоғам

Үндістан Қазақстан азаматтарына тегін виза енгізеді

Қазақстан азаматтары енді 30 күнге дейінгі туристік және медициналық визаларды онлайн e-Visa арқылы немесе Астана, Алматыдағы және шетелдегі Үндістан елшіліктерінде рәсімдей алады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.02.2026 12:32 Сурет: pexels
Қазақстан азаматтары енді 30 күнге дейінгі туристік және медициналық визаларды онлайн e-Visa арқылы немесе Астана, Алматыдағы және шетелдегі Үндістан елшіліктерінде рәсімдей алады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жаңалық 2026 жылғы 2 ақпанда Қазақстанның Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінде жарияланды.

"Екі ел арасындағы байланыстарды әрі қарай нығайту және туристік алмасуды дамыту мақсатында Үндістан үкіметі Қазақстан азаматтарына 30 күнге дейінгі тегін туристік визалар, медициналық визалар және медициналық сүйемелдеу визаларын беруге шешім қабылдады", – деп атап өтті министрлік.

Қазақстан азаматтары визаны рәсімдеудің екі тәсілі бар:

  • Онлайн e-Visa жүйесі арқылы;
  • Қағаз нұсқасында – Астана, Алматыдағы немесе шетелдегі Үндістан дипломатиялық миссияларында.

Айта кетейік, Италияның Қазақстандағы елшілігі 2026 жылғы 23 қаңтарда уақытша визалық қызметтің тоқтатылатынын хабарлады. 12–18 ақпан аралығында техникалық жұмыстарға байланысты визалық өтінімдерді өңдеу жүйесі қолжетімсіз болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қытай тағы бір елдің азаматтары үшін 30 күнге дейін визасыз режим енгізеді
09:41, 30 қаңтар 2026
Қытай тағы бір елдің азаматтары үшін 30 күнге дейін визасыз режим енгізеді
Қазақстандағы дәрі-дәрмек бағалары: онлайн қалай тексеруге және дәріханаға шағымдануға болады
13:01, 11 қараша 2025
Қазақстандағы дәрі-дәрмек бағалары: онлайн қалай тексеруге және дәріханаға шағымдануға болады
13 сәуірден бастап шетелдіктер де ЖСН ала алады
14:24, 03 сәуір 2024
13 сәуірден бастап шетелдіктер де ЖСН ала алады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: