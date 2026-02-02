Үндістан Қазақстан азаматтарына тегін виза енгізеді
Сурет: pexels
Қазақстан азаматтары енді 30 күнге дейінгі туристік және медициналық визаларды онлайн e-Visa арқылы немесе Астана, Алматыдағы және шетелдегі Үндістан елшіліктерінде рәсімдей алады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл жаңалық 2026 жылғы 2 ақпанда Қазақстанның Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінде жарияланды.
"Екі ел арасындағы байланыстарды әрі қарай нығайту және туристік алмасуды дамыту мақсатында Үндістан үкіметі Қазақстан азаматтарына 30 күнге дейінгі тегін туристік визалар, медициналық визалар және медициналық сүйемелдеу визаларын беруге шешім қабылдады", – деп атап өтті министрлік.
Қазақстан азаматтары визаны рәсімдеудің екі тәсілі бар:
- Онлайн e-Visa жүйесі арқылы;
- Қағаз нұсқасында – Астана, Алматыдағы немесе шетелдегі Үндістан дипломатиялық миссияларында.
Айта кетейік, Италияның Қазақстандағы елшілігі 2026 жылғы 23 қаңтарда уақытша визалық қызметтің тоқтатылатынын хабарлады. 12–18 ақпан аралығында техникалық жұмыстарға байланысты визалық өтінімдерді өңдеу жүйесі қолжетімсіз болады.
