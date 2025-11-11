#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстандағы дәрі-дәрмек бағалары: онлайн қалай тексеруге және дәріханаға шағымдануға болады

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 13:01 Фото: pexels
Енді қазақстандықтар дәріханаларға шағымдана алады және дәрі-дәрмек бағаларын онлайн тексере алады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 11 қарашада Қазақстан Денсаулық сақтау министрлігінің (ДСМ) баспасөз қызметі хабарлады:

"ДСМ "Қазақтелекоммен" бірлесіп, Naqty Onim қосымшасында цифрлық сервис іске қосты. Мұнда әрбір азамат дәрі-дәрмек үшін белгіленген ең жоғарғы бағаны тексеріп қана қоймай, бағаның қымбаттауына байланысты шағым да қалдыруға мүмкіндігі бар", – делінген хабарламада.

Ведомствода атап өткендей, 2024 жылғы шілдеден бастап Қазақстандағы барлық дәрілер міндетті түрде маркаланудан өтеді.

"Бұл пациенттерді жалған өнімдерден қорғайды және дәрі-дәрмектен дәріханаға дейін толық бақылауды қамтамасыз етеді. Маркалау арқылы тегін препараттардың заңсыз сатылған фактілері анықталды. Генпрокуратурамен бірлесіп тексерулер басталды. Ашықтықтың нәтижесі де көрініп отыр: фармацевтика секторынан түсетін салық түсімдері 24% өсті", – деп қорытындылады ҚР ДСМ баспасөз қызметі.

Бұған дейін ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің төрағасы Бауыржан Джусипов Қазақстанда дәрі-дәрмек бағалары қымбаттай ма деген сұраққа жауап берген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
