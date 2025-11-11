Қазақстандағы дәрі-дәрмек бағалары: онлайн қалай тексеруге және дәріханаға шағымдануға болады
Енді қазақстандықтар дәріханаларға шағымдана алады және дәрі-дәрмек бағаларын онлайн тексере алады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2025 жылғы 11 қарашада Қазақстан Денсаулық сақтау министрлігінің (ДСМ) баспасөз қызметі хабарлады:
"ДСМ "Қазақтелекоммен" бірлесіп, Naqty Onim қосымшасында цифрлық сервис іске қосты. Мұнда әрбір азамат дәрі-дәрмек үшін белгіленген ең жоғарғы бағаны тексеріп қана қоймай, бағаның қымбаттауына байланысты шағым да қалдыруға мүмкіндігі бар", – делінген хабарламада.
Ведомствода атап өткендей, 2024 жылғы шілдеден бастап Қазақстандағы барлық дәрілер міндетті түрде маркаланудан өтеді.
"Бұл пациенттерді жалған өнімдерден қорғайды және дәрі-дәрмектен дәріханаға дейін толық бақылауды қамтамасыз етеді. Маркалау арқылы тегін препараттардың заңсыз сатылған фактілері анықталды. Генпрокуратурамен бірлесіп тексерулер басталды. Ашықтықтың нәтижесі де көрініп отыр: фармацевтика секторынан түсетін салық түсімдері 24% өсті", – деп қорытындылады ҚР ДСМ баспасөз қызметі.
Бұған дейін ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің төрағасы Бауыржан Джусипов Қазақстанда дәрі-дәрмек бағалары қымбаттай ма деген сұраққа жауап берген еді.
