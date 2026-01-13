#Халық заңгері
Әлем

АҚШ-та аутизмі бар Барби қуыршағы шығарылды

АҚШ-та аутизмі бар Барби қуыршағы шығарылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 11:37 Сурет: shop.mattel
Ойыншық жасаушы Mattel компаниясы өзінің инклюзивті қуыршақ желісін аутизм спектрі бұзылған модельмен толықтырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Mattel бұған дейінде мүмкіндігі шектеулі Барби қуыршақтарын сатылымға шығарған болатын. Олардың ішінде:

  • соқыр Барби;
  • даун синдромы бар Барби;
  • бірінші типті қант диабеті бар Барби.

Сурет: shop.mattel

Компанияның ресми веб-сайтындағы ақпарға сүйенсек, жаңа Барбидің өзіне тән әшекейлері бар.

  • шуды болдырмайтын құлаққаптар;
  • балама байланыс қолданбалары бар спиннер және планшет.

Сурет: shop.mattel

Қуыршақтың дизайны шынтақ пен білек буындарында қозғалғыштығын арттырады. Бұл, авторлардың ойынша, аутизммен ауыратын кейбір адамдар үшін ым-ишараның маңыздылығын көрсетеді. Ойыншықтың көзқарасы өзге жаққа бағытталған, осылайша тікелей көзқарас орнатуды болдырмайды.

Бұған дейін Жапонияда мысық вокзал басшысы болып тағайындалғанын жазғанбыз.

