АҚШ-та аутизмі бар Барби қуыршағы шығарылды
Ойыншық жасаушы Mattel компаниясы өзінің инклюзивті қуыршақ желісін аутизм спектрі бұзылған модельмен толықтырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Mattel бұған дейінде мүмкіндігі шектеулі Барби қуыршақтарын сатылымға шығарған болатын. Олардың ішінде:
- соқыр Барби;
- даун синдромы бар Барби;
- бірінші типті қант диабеті бар Барби.
Компанияның ресми веб-сайтындағы ақпарға сүйенсек, жаңа Барбидің өзіне тән әшекейлері бар.
- шуды болдырмайтын құлаққаптар;
- балама байланыс қолданбалары бар спиннер және планшет.
Қуыршақтың дизайны шынтақ пен білек буындарында қозғалғыштығын арттырады. Бұл, авторлардың ойынша, аутизммен ауыратын кейбір адамдар үшін ым-ишараның маңыздылығын көрсетеді. Ойыншықтың көзқарасы өзге жаққа бағытталған, осылайша тікелей көзқарас орнатуды болдырмайды.
