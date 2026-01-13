Павлодарда күзетші 13 жасар аутизмі бар баланы сабаған
Павлодар облысындағы психоневрологиялық бұзылыстары бар балаларға арнайы әлеуметтік қызмет көрсететін медициналық-әлеуметтік мекемеде видеобақылау камералары арқылы әрекеттерді талдайтын және агрессия белгілерін анықтайтын жүйе енгізілген – соққы, айқай, құлау сияқты әрекеттерді персоналдан да, тәрбиеленушілерден де тіркейді.
Осы жүйе 2025 жылғы 30 желтоқсанда облыстық психоневрологиялық орталықтың күзетшісі 13 жасар аутизмі бар баланы сабағанын тіркеген.
"Бұл факті бойынша Қылмыстық кодекстің 109-1 бабына сәйкес тергеу басталды", – деп хабарлады Павлодар облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Айта кетейік, жобаны іске қосқаннан бері бұл балаларға қатысты соққының екінші жағдайы болып отыр: бұрынырақ орталықтың бір санитарлық қызметкері қылмыстық жауапкершілікке тартылып, өз лауазымынан босатылған.
Сонымен қатар, 2026 жылғы 12 қаңтарда Қарағанды облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі балаларды қорқытып, миллиондап талап жасаған банданы анықтағанын хабарлады.