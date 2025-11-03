#Халық заңгері

Оқиғалар

Павлодарда полицейлер екі жасар баланың өмірін сақтап қалды

03.11.2025 14:38 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысында полиция қызметкерлері талмасы ұстап қалған екі жасар баланы дер кезінде ауруханаға жеткізуге көмектесті.

Оқиға Мойылды ауылында болған. Кішкентай қыздың жағдайы күрт нашарлап, анасы жедел жәрдемді шақырғанымен, ол ұзақ уақыт келмеген. Баласының халі мүшкіл болған соң әйел өз көлігімен Павлодарға жолға шыққан.

Жолда қозғалыстың тығыздығынан уайымға түскен ана патрульдік полиция көлігін байқап, көмек сұраған. Полицейлер — облыстық патрульдік полиция ротасының қызметкерлері Нұрасыл Аймекенов пен Асылтас Табанбаев — бір сәт ойланбастан көлікті ілесіп алып, жолды ашып, отбасын ауруханаға дейін қауіпсіз жеткізген.

"Қызым дер кезінде көмек алды. Осындай жүрегі жылы, адамгершілігі мол тәртіп сақшыларына шын жүректен ризамын", — деді тұрғын кейін алғысын білдіріп.

Полицейлер де жағдайдың маңыздылығын түсініп, еш кідіріссіз әрекет еткендерін айтты.

"Әңгіме адамның, оның ішінде кішкентай баланың өмірі жайында болғанда, тек бір ғана ой болады — дер кезінде үлгеру", — дейді олар.

Қызметкерлердің жедел әрі кәсіби әрекетінің арқасында баланың өмірі сақталып қалды. Бұл оқиға полиция қызметінің тек тәртіп пен қауіпсіздік емес, сонымен бірге адам өмірін қорғаудағы жоғары жауапкершіліктің айқын дәлелі болды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
