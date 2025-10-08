#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Қоғам

Ішкі істер министрлігі қызметке қабылдау процесіне жасанды интеллект енгізіп жатыр

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 09:10 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Ішкі істер министрлігі қызметке қабылдау процесіне жасанды интеллект (ЖИ) технологиясын енгізіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

7 қазан күні министрлікте үміткерлердің білімін бағалау жүйесіндегі ашықтықты арттыруға бағытталған инновациялық платформаны әзірлеушімен кездесу өтті, деп мәлімдеді ведомствоның баспасөз қызметі.

Кездесу барысында тараптар өзара ынтымақтастықты дамытуға және өзара іс-қимыл туралы меморандумға қол қоюға мүдделілік танытты.

"Мұндай ынтымақтастық іріктеу жүйесіне интеллектуалды технологияларды енгізудің жаңа мүмкіндіктерін ашады. Бұл ашықтықтың, тиімділіктің және сенімнің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді", – делінген хабарламада.

Айта кетейік, жуырда Қазақстанның инновациялар саласындағы рейтингі белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Сотталғандардың еңбегін ұйымдастыру ережелері бекітілді
09:45, Бүгін
Сотталғандардың еңбегін ұйымдастыру ережелері бекітілді
Жасанды интеллект мемлекеттік қызметтегі құжаттарды аудару процесін қалай өзгертті
12:09, 04 шілде 2025
Жасанды интеллект мемлекеттік қызметтегі құжаттарды аудару процесін қалай өзгертті
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі жаңа логотипін таныстырды
09:13, 26 қыркүйек 2025
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі жаңа логотипін таныстырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: