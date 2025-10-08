Ішкі істер министрлігі қызметке қабылдау процесіне жасанды интеллект енгізіп жатыр
Қазақстанның Ішкі істер министрлігі қызметке қабылдау процесіне жасанды интеллект (ЖИ) технологиясын енгізіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
7 қазан күні министрлікте үміткерлердің білімін бағалау жүйесіндегі ашықтықты арттыруға бағытталған инновациялық платформаны әзірлеушімен кездесу өтті, деп мәлімдеді ведомствоның баспасөз қызметі.
Кездесу барысында тараптар өзара ынтымақтастықты дамытуға және өзара іс-қимыл туралы меморандумға қол қоюға мүдделілік танытты.
"Мұндай ынтымақтастық іріктеу жүйесіне интеллектуалды технологияларды енгізудің жаңа мүмкіндіктерін ашады. Бұл ашықтықтың, тиімділіктің және сенімнің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді", – делінген хабарламада.
Айта кетейік, жуырда Қазақстанның инновациялар саласындағы рейтингі белгілі болды.
