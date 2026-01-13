Сеулде автобус жүргізушілері ереуілге шықты
Белгілі болғандай, оқиға жұмыс берушімен жалақыны көтеру туралы келіссөздер сәтсіз аяқталғаннан кейін болды. Бұл туралы Yonhap басылымы жазды.
Кәсіподақтар келесіні талап еткен:
- жалақыны 3%-ға ұлғайту;
- зейнеткерлікке шығу жасын ұзарту.
Алайда басшылық талаптарды шамадан тыс қаржылық ауыртпалықты алға тартып, қабылдамады. Осылайша, 394 маршрутта шамамен 7400 автобус тоқтатылады деп күтілуде.
🚨 Jan 13 (Tue) | Emergency transit measures in Seoul— Seoul Government (@Seoul_gov) January 12, 2026
In response to the city bus strike, #Seoul is operating emergency transportation plans to support safe and smooth commutes, including expanded subway services and shuttle support.
🔗 more: https://t.co/pdxUYFetAk pic.twitter.com/R1P18yxU5W
Қолайсыздықты азайту мақсатында қала билігі қосымша метро пойыздары мен тегін автобус маршруттарын іске қосуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Сеул мэриясы өзінің әлеуметтік желілерінде мәлімдеді.
Бұған дейін Малайзияда тасқын су салдарынан мыңдаған адам эвакуацияланғанын жазғанбыз.