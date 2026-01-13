Өскеменде автобус жүргізушісі жаппай жол апатына себеп болды
Сурет: куәгерлер
13 қаңтарда Өскеменде автобус пен екі көлік соқтығысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
YK-news.kz мәліметінше, апат Студенттер қалашығы ауданында болған. Автобус пен екі жеңіл көлік соқтығысқан.
Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, жол-көлік оқиғасына автобус жүргізушісінің қауіпсіз арақашықтықты сақтамауы себеп болған.
Сонымен қатар қолайсыз ауа райы жағдайы да әсер еткен. Оқиға салдарынан автобус Mercedes және ВАЗ-210 автокөліктерімен соқтығысқан.
Апат салдарынан зардап шеккендер жоқ.
