Алматыда мас жүргізуші екі жол апатына себеп болды
Hyundai Elantra автокөлігі солтүстік бағытта келе жатқан.
Сурет: Zakon.kz
Алайда, бір сәтте жүргізуші көлікті басқара алмай, жолдың бөлінген жасыл жолағына шығып кеткен. Салдарынан ағашқа соғылып, көлік ауаға көтеріліп, шамамен бес метр биіктікте ағаштың бір бөлігін сындырып өткен. Одан кейін бір рет аударылып, төбесімен жерге құлаған.
Абырой болғанда, жол апатынан ешкім зардап шеккен жоқ.
Куәгерлердің айтуынша, жүргізуші мас күйде болған. Оқиға орнына жеткен жол-патрульдік полиция қызметкерлері ер адамды ұстады.
Анықталғандай, ол бұған дейін тағы бір автокөлікпен соқтығысқан. Екінші жол апатына ол алғашқы оқиға орнынан қашып бара жатқанда тап болған.
Алайда алысқа ұзай алмаған – екі апат орын алған жердің арақашықтығы бір шақырымға да жетпейді.
Оқиғаның мән-жайын құқық қорғау органдары анықтап жатыр.