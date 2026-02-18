#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Қоғам

Әйелін күштеп психиатриялық орталыққа жатқызған ер адам достарымен бірге сотталды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 11:52 Фото: Zakon.kz
Түркістан қаласының ауданаралық сотында жұбайын психиатриялық орталыққа мәжбүрлеп орналастырған тұрғын мен оның екі досына үкім шықты. Оларға адам ұрлау, психиатриялық стационарға заңсыз орналастыру айыптары тағылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот ісіне көз жүгіртсек, жұбайымен туындаған отбасылық жанжалдан кейін ер адамда оны психиатриялық стационарға заңсыз орналастыру жөнінде қылмыстық ниет пайда болған. Өз жоспарын жүзеге асыру үшін ол екі танысымен алдын ала сөз байласқан.

Сотталушылар жәбірленушінің қарсылығына қарамастан, қол-аяғын скотчпен байлап, күштеп Шымкент қаласындағы Облыстық психикалық денсаулық орталығы жеткізіп, сол жерде сотталушы ер адамның тиісті медициналық құжаттарға қол қою арқылы жәбірленушіні заңсыз мекемеге орналастырған.


"Сот үкімімен қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы бойынша істі ұйымдастырушыға түпкілікті 9 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалды. Оның сыбайластарына әрқайсысы 8 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалды. Моральдық зиянды өтеу есебінде сотталған Д.-дан жәбірленушінің пайдасына 5 млн теңге, ал Ю. және М.-дан әрқайсысынан 3 млн теңгеден өндірілді",- делінген ақпаратта.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін Таразда 13 жастағы қызды күндіз көлікке күштеп мінгізуге әрекет жасалғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Куәгердің көзін жойған". Ақтөбе облысында тарих мұғалімі мен тіс дәрігері 19 жылға сотталды
17:47, 26 желтоқсан 2024
"Куәгердің көзін жойған". Ақтөбе облысында тарих мұғалімі мен тіс дәрігері 19 жылға сотталды
Түркістан облысында танысын балталап өлтірген ер адам 9 жылға сотталды
21:29, 02 маусым 2023
Түркістан облысында танысын балталап өлтірген ер адам 9 жылға сотталды
Азаматтық некедегі әйелін өлтірген ер адам 18 жылға сотталды
09:54, 04 желтоқсан 2025
Азаматтық некедегі әйелін өлтірген ер адам 18 жылға сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Первое противостояние Казахстан - Узбекистан в боксе в 2026 году завершилось разгромом и нокаутом
13:36, Бүгін
Первое противостояние Казахстан - Узбекистан в боксе в 2026 году завершилось разгромом и нокаутом
В России признали справедливость оценок своей главной надежды в фигурном катании на ОИ
13:12, Бүгін
В России признали справедливость оценок своей главной надежды в фигурном катании на ОИ
Звезда казахстанского спорта не будет бороться на турнире в Узбекистане, где родилась
12:59, Бүгін
Звезда казахстанского спорта не будет бороться на турнире в Узбекистане, где родилась
Елена Рыбакина на этой неделе может стать второй ракеткой мира
12:50, Бүгін
Елена Рыбакина на этой неделе может стать второй ракеткой мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: