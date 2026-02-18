Таразда 13 жастағы қызды күндіз көлікке күштеп мінгізуге әрекет жасалды
Тараз қаласында күндізгі уақытта мектеп оқушысын ұрлауға әрекет жасалғаны бейнежазбаға түсіп қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 18 ақпанда Instagram желісіндегі парақшалардың бірінде жарияланған видеодан аялдамада тұрған қызды белгісіз адамдардың көлікке күштеп мінгізуге тырысқаны байқалады.
Оқиғаға қатысты Жамбыл облысы Полиция департаменті баспасөз қызметі түсініктеме берді. Ведомство мәліметінше:
"Полиция қызметкерлері 13 жастағы қызды ұрлауға әрекет жасады деген күдікпен күдіктілерді жедел түрде ұстады. Полицияға екі белгісіз адамның автокөлікпен аялдамада тұрған қызды алып кетуге тырысқаны туралы хабарлама түсті. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Оқиға орнына полиция қызметкерлері дереу барды", – делінген хабарламада.
Күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Қазіргі уақытта болған оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты әрі толық анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.
Айта кетейік, 2026 жылғы 11 ақпанда Алматы қаласында да күндіз ер адамды ұрлап кеткені туралы ақпарат тараған еді.
