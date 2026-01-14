#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
510.43
594.86
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
510.43
594.86
6.49
Әлем

Танымал спортшы АҚШ-ты футболдан әлем чемпионатын өткізу құқығынан айыруды ұсынды

Доминик Гашек, хоккейші, футбол, АҚШ, әлем чемпионаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 20:58 Сурет: Instagram/dominik.hasek_39
Стэнли Кубогының екі дүркін иегері және Чехия құрамасының спортшысы, хоккейден Олимпиада чемпионы Доминик Гашек футболдан АҚШ-та өтетін әлем чемпионатына арналған 17 мың билеттің күшінің жойылуына байланысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

X әлеуметтік желісінде (бұрынғы Twitter) спортшы АҚШ футболдан әлем чемпионаты және Олимпиада ойындары сияқты ірі спорттық турнирлерді өткізбеуі керек екенін жазды.

"Футболдан әлем чемпионатына арналған 17 мың билеттің күші жойылды? Сіздерге бұл жеткіліксіз бе?! Демократия құлдырап, зорлық-зомбылық пен қуғын-сүргін өркендеп жатқан елде... Халықаралық құқықты елемейтін ел футболдан әлем чемпионатын немесе Олимпиада ойындарын өткізбеуі керек!", деп жазды ол.

Бұған дейін АҚШ Өкілдер палатасындағы республикалық партияның мүшесі Рэнди Файн Гренландияның Америка Құрама Штаттарына қосылуы және оған штат мәртебесін беруі туралы заң жобасын Конгрестің қарауына енгізген болатын.  

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
АҚШ-та футболдан өтетін әлем чемпионатына кімдер қатысады
16:55, 12 маусым 2025
АҚШ-та футболдан өтетін әлем чемпионатына кімдер қатысады
Сауд Арабиясы 2034 жылғы футболдан әлем чемпионатын өткізу үшін жаңа қала салмақ
18:47, 02 тамыз 2024
Сауд Арабиясы 2034 жылғы футболдан әлем чемпионатын өткізу үшін жаңа қала салмақ
Тректегі велоспорттан әлем чемпионатына қатысатын Қазақстан ерлер құрамасы белгілі болды
22:46, 09 қазан 2025
Тректегі велоспорттан әлем чемпионатына қатысатын Қазақстан ерлер құрамасы белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: