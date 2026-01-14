#Халық заңгері
Әлем

АҚШ 75 елдің азаматтарына виза беруді тоқтатты

Виза, АҚШ, тоқтату, 75 ел, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 22:41 Сурет: freepik
Шектеулер енгізілген елдердің тізіміне Ресей, Сомали, Ауғанстан, Бразилия, Иран, Ирак, Мысыр, Тайланд, Йемен, Нигерия және басқалары да кіреді. Бұл реттегі шектеу иммиграциялық емес визаларға қолданылмайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

LIVE 5 News мемлекеттік департамент баспасөз хатшысының орынбасары Томми Пиготт әлеуметтік жәрдемақы алудан үмітті шетелдіктердің елге кіруіне жол бермеу үшін виза бойынша үзіліс жарияланғанын мәлімдеді деп хабарлайды.

"Аталған 75 елмен арада көші-қон тоқтатылады, себебі мемлекеттік департамент әлеуметтік төлемдер мен жеңілдіктерді пайдаланатын шетелдік азаматтардың елге кіруіне жол бермеу үшін иммиграциялық процедураларға қайта бағалау жүргізетін болады", – деп атап өтті Пиготт.

Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамптың Иранмен бизнес жүргізетін әрбір елге 25% баж салығын енгізгені хабарланған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
