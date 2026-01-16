Ақшаның дауы: 69 жастағы әйел қызын пышақтап тастаған
Әзербайжанның Баку қаласына қарасты Сабунчи ауданында отбасылық жанжал ауыр қылмыспен аяқталды. Рамана кентіндегі жеке үйлердің бірінде 69 жастағы әйел өзінен 41 жастағы қызымен жанжалдасып қалып, суық қару ала жүгірген, деп хабарлайды Zakon.kz.
Oxu.Az мәліметінше, дау барысында анасы қызын пышақпен жарақаттаған. Зардап шеккен қызы ауыр халде ауруханаға жеткізілді, ал қылмыс жасады деген күдікпен 69 жастағы әйелді полиция ұстап, қамауға алды.
Көршілердің айтуынша, бұл отбасында бұған дейін де жанжалдар жиі болған.
Олардың сөзінше, қызы анасының үйіне жиі келіп, қаржылық мәселелерге байланысты ұрыс-керіс шығаратын.
Сабунчи медициналық орталығының хабарлауынша, зардап шеккен әйел жансақтау бөлімінде жатыр. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде.
