#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Әлем

Анасын қорғаған өрімдей жас қыз әкесін пышақтап тастаған

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 10:45 Фото: pexels
Бакудегі (Әзірбайжан) пәтерлердің бірінде 15 жасар жасөспірім қыз әкесіне пышақ ала жүгірген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының жазуынша, оқиға Низамин ауданындағы Исмайыл Мамедов көшесінде орналасқан пәтерде тіркелді.

Тергеу мәліметтері бойынша, Руфат Гашимов (1977 жылы туған) жанжал кезінде жұбайын ұрып-соққан. Бұған куә болған олардың 15 жасар қызы Гашимовты суық қарумен жаралаған.

Бұл ретте, жәбірленуші дер кезінде ауруханаға жеткізіліп, ота үстеліне түскен.

Іс бойынша Низамин аудандық полиция басқармасы тергеу жүргізуде.

Бұған дейін Ресейде әйелдің бір жарым айлық қызын буындырып өлтіргенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
3 ақпандағы сауда-саттықта доллар тағы арзандады
15:48, Бүгін
3 ақпандағы сауда-саттықта доллар тағы арзандады
ШҚО-лық студент қыз өз әкесін сотқа берді
17:07, 03 маусым 2024
ШҚО-лық студент қыз өз әкесін сотқа берді
Ақшаның дауы: 69 жастағы әйел қызын пышақтап тастаған
10:43, 16 қаңтар 2026
Ақшаның дауы: 69 жастағы әйел қызын пышақтап тастаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: