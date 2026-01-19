Чили отқа оранды: елдің оңтүстігінен түсірілген кадрлар жұрттың үрейін туғызды
Straits Times басылымының жазуынша, жағдай әсіресе Сантьягодан оңтүстікте орналасқан Нубле және Биобио өңірлерінде күрделі. Бұл аймақтарда өрт өте жоғары жылдамдықпен таралған. Төтенше қызметтердің мәліметінше, ел аумағында жалпы 19 өрт ошағы тіркелген, олардың 12-сі дәл осы екі өңірде орналасқан.
Мемлекет басшысының айтуынша, өртпен күресуге барлық қолда бар күш пен құрал жұмылдырылған. Қаза тапқандар туралы және келген нақты шығын көлемі әзірге белгісіз.
Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары табиғи апаттың салдарын көрсетті. Кадрларда жанып кеткен көліктер, зақымданған ғимараттар мен қираған инфрақұрылым нысандары бейнеленген.
Chile wildfire forces 20,000 to evacuate as flames 🅱️urn through Penco near Concepción— Boi Agent One (@boiagentone) January 18, 2026
President Boric declares State of Catastrophe as fire spreads across 23 kilometers
Over 3,000 homes and a hospital now under direct threat
Gas plant proximity raises explosion concerns pic.twitter.com/12XLmF3rwh
