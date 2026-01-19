#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Әлем

Чили отқа оранды: елдің оңтүстігінен түсірілген кадрлар жұрттың үрейін туғызды

Чили отқа оранды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 14:48 Сурет: Instagram/carabchile
Чили президенті Габриэль Борич елдің оңтүстік аймақтарында орман өрттерінің салдарынан 20 мың адам эвакуациялануына байланысты төтенше жағдай режимін енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Straits Times басылымының жазуынша, жағдай әсіресе Сантьягодан оңтүстікте орналасқан Нубле және Биобио өңірлерінде күрделі. Бұл аймақтарда өрт өте жоғары жылдамдықпен таралған. Төтенше қызметтердің мәліметінше, ел аумағында жалпы 19 өрт ошағы тіркелген, олардың 12-сі дәл осы екі өңірде орналасқан.

Мемлекет басшысының айтуынша, өртпен күресуге барлық қолда бар күш пен құрал жұмылдырылған. Қаза тапқандар туралы және келген нақты шығын көлемі әзірге белгісіз.

Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары табиғи апаттың салдарын көрсетті. Кадрларда жанып кеткен көліктер, зақымданған ғимараттар мен қираған инфрақұрылым нысандары бейнеленген.

Бұған дейін Альпі тауларында көшкін жүріп, шаңғышылар мерт болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Чили Республикасының жаңадан сайланған президентін құттықтады
10:00, 16 желтоқсан 2025
Мемлекет басшысы Чили Республикасының жаңадан сайланған президентін құттықтады
Николас Мадуро Венесуэлада төтенше жағдай жариялады
13:08, 03 қаңтар 2026
Николас Мадуро Венесуэлада төтенше жағдай жариялады
Атырау облысында қос өзен мен Каспий теңізінің тартылуына байланысты төтенше жағдай жарияланды
20:51, 09 қыркүйек 2025
Атырау облысында қос өзен мен Каспий теңізінің тартылуына байланысты төтенше жағдай жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: