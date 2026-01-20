Болгария президенті Румен Радев отставкаға кететінін мәлімдеді
Радевтің айтуынша, ол отставка туралы ресми өтінішін 20 қаңтарда тапсырады. Президенттің міндетін уақытша вице-президент Илияна Йотова атқарады. Радев оны "мемлекет басшысының міндетін лайықты атқара алатын тұлға" деп атады.
Батыс БАҚ-тарының жазуынша, Радевтің бұл шешімі оның белсенді саясатқа қайта оралуы мүмкін деген болжамдарға себеп болды. Кейбір деректерге сәйкес, ол жеке саяси партия құрып, кезектен тыс парламенттік сайлауға қатысуы ықтимал.
Румен Радев Болгария президенті қызметін 2016 жылдан бері атқарып келеді, ал 2021 жылы екінші бес жылдық мерзімге қайта сайланған. Оның өкілеттік мерзімі 2027 жылдың қаңтарында аяқталуы тиіс еді. Президенттік кезеңінде ол Болгарияның 2026 жылы еуроаймаққа қосылуына бірнеше рет қарсы шыққан.
Мемлекет басшысының отставкасы елдегі ұзаққа созылған саяси дағдарыс аясында болып отыр. Болгарияда соңғы төрт жыл ішінде сегізінші рет парламенттік сайлау өткізуге дайындық жүріп жатыр. Соңғы коалициялық үкімет 2025 жылдың желтоқсанында салықтарды көтеру жоспарларына қарсы жаппай наразылықтардан кейін отставкаға кеткен болатын.
