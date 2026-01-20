#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Әлем

Болгария президенті Румен Радев отставкаға кететінін мәлімдеді

Болгария президенті Румен Радев отставкаға кететінін мәлімдеді , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 10:23 Сурет: Х/President.bg
Болгария президенті Румен Радев мемлекет басшысы қызметінен кетуге ниетті екенін мәлімдеді. Бұл туралы ол 19 қаңтарда халыққа жасаған үндеуінде айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Радевтің айтуынша, ол отставка туралы ресми өтінішін 20 қаңтарда тапсырады. Президенттің міндетін уақытша вице-президент Илияна Йотова атқарады. Радев оны "мемлекет басшысының міндетін лайықты атқара алатын тұлға" деп атады.

Батыс БАҚ-тарының жазуынша, Радевтің бұл шешімі оның белсенді саясатқа қайта оралуы мүмкін деген болжамдарға себеп болды. Кейбір деректерге сәйкес, ол жеке саяси партия құрып, кезектен тыс парламенттік сайлауға қатысуы ықтимал.

Румен Радев Болгария президенті қызметін 2016 жылдан бері атқарып келеді, ал 2021 жылы екінші бес жылдық мерзімге қайта сайланған. Оның өкілеттік мерзімі 2027 жылдың қаңтарында аяқталуы тиіс еді. Президенттік кезеңінде ол Болгарияның 2026 жылы еуроаймаққа қосылуына бірнеше рет қарсы шыққан.

Мемлекет басшысының отставкасы елдегі ұзаққа созылған саяси дағдарыс аясында болып отыр. Болгарияда соңғы төрт жыл ішінде сегізінші рет парламенттік сайлау өткізуге дайындық жүріп жатыр. Соңғы коалициялық үкімет 2025 жылдың желтоқсанында салықтарды көтеру жоспарларына қарсы жаппай наразылықтардан кейін отставкаға кеткен болатын.

Бұған дейін Пашинянның армяндарды би кешіне шақырғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев: Жаңа Парламентте депутаттарды бес жылға сайлау көзделіп отыр
14:22, Бүгін
Тоқаев: Жаңа Парламентте депутаттарды бес жылға сайлау көзделіп отыр
Қазақстанға Болгария президенті келеді
09:04, 05 маусым 2025
Қазақстанға Болгария президенті келеді
Болгария Президенті Ақордаға келді – Фоторепортаж
11:47, 09 маусым 2025
Болгария Президенті Ақордаға келді – Фоторепортаж
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: