Әлем

Пашинян армяндарды би кешіне шақырды

Пашинян армяндарды би кешіне шақырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 10:24 Сурет: Telegram/Никол Пашинян
Армения премьер-министрі Никол Пашинян ел азаматтарын 30 қаңтарда өтетін Еревандағы музыкалық кешке шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, бұл іс-шарада саясаткер барабаншы ретінде өнерін көрсетеді. Топ кәсіби музыканттардан тұрады.

"Би алаңына шақырамын. Біз шырқаймыз, сіз билейсіз. Кездесу Ереванда өтеді. Біз нақты орны туралы қосымша хабарлаймыз", – деп жазды ол өзінің әлеуметтік желілерінде.

Еске салсақ, желтоқсан айының соңында Пашинян басқарушы партияның "азаматтық келісім" саяси жиналысы кезінде барабанда ойнаған болатын.

Бұған дейін Түркияда "Сүлеймен сұлтан" сериалының мерейтойы атап өтілуде екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
