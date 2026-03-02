Алматының зиялы қауым өкілдері референдумға қатысуға шақырды
Олардың пікірінше, алдағы жалпыхалықтық референдум — жай ғана саяси рәсім емес, тәуелсіз Қазақстанның дамуындағы жаңа кезеңнің бастауы. Зиялы қауым өкілдері ұсынылып отырған өзгерістердің әлеуметтік маңызына ерекше назар аударып, құжаттың мазмұны халыққа түсінікті әрі адам мүддесіне бағытталғанын атап өтті.
"Халық қаһарманы" Сәт Тоқпақбаев адам құқықтарының үстемдігі мемлекеттің құқықтық негіздерін нығайта түсетінін айтса, мемлекет және қоғам қайраткері Нұрлан Оразалин құжаттың стратегиялық мәніне тоқталды.
Жазушы Смағұл Елубай жаңа Конституцияның әлеуметтік сипаты айқындала түскенін атап өтті.
"Жаңа Конституциямыздың әлеуметтік бағыты нақты көрініс тапты, ол халыққа бұрынғыдан да жақындай түсті", — деді ол.
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Азамат Сатыбалды жаңа Конституцияны мемлекеттің ұзақ мерзімді даму бағытын айқындайтын негізгі құжат ретінде бағалап, оның алғаш рет мемлекеттік тілде жазылғанын маңызды жаңалық ретінде атап өтті.
Алдағы референдумның маңызын өнер қайраткерлері де ерекше атап өтті. Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева азаматтарды дауыс беруге белсенді қатысуға шақырды.
"15 наурыз — еліміз үшін маңызды күн. Баршаңызды келіп, өз таңдауларыңызды жасауға шақырамын", — деді ол.
Сонымен қатар Жаңа Конституция жобасының негізгі бағыттарына Жан Байжанбаев, Гүлнара Дусматова, Қарагөз Сүлейменова, Шынар Асқарова, Назым Қызайбай, Тәуекел Мүслім және басқа да қоғам өкілдері назар аударды.