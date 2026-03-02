#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.56
586.92
6.44
Қоғам

Алматының зиялы қауым өкілдері референдумға қатысуға шақырды

Алматы қаласы «Жастар Рухы» ЖҚ ақпарат берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 09:16 Сурет: Алматы қаласы «Жастар Рухы» ЖҚ
Алматыда белгілі қоғам қайраткерлері, мәдениет, ғылым, білім және спорт саласының өкілдері алда өтетін референдумға қатысты өз ұстанымдарын білдіріп, оны ел болашағына тікелей әсер ететін маңызды тарихи оқиға деп бағалады.

Олардың пікірінше, алдағы жалпыхалықтық референдум — жай ғана саяси рәсім емес, тәуелсіз Қазақстанның дамуындағы жаңа кезеңнің бастауы. Зиялы қауым өкілдері ұсынылып отырған өзгерістердің әлеуметтік маңызына ерекше назар аударып, құжаттың мазмұны халыққа түсінікті әрі адам мүддесіне бағытталғанын атап өтті.

"Халық қаһарманы" Сәт Тоқпақбаев адам құқықтарының үстемдігі мемлекеттің құқықтық негіздерін нығайта түсетінін айтса, мемлекет және қоғам қайраткері Нұрлан Оразалин құжаттың стратегиялық мәніне тоқталды.

Жазушы Смағұл Елубай жаңа Конституцияның әлеуметтік сипаты айқындала түскенін атап өтті.

"Жаңа Конституциямыздың әлеуметтік бағыты нақты көрініс тапты, ол халыққа бұрынғыдан да жақындай түсті", — деді ол.

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Азамат Сатыбалды жаңа Конституцияны мемлекеттің ұзақ мерзімді даму бағытын айқындайтын негізгі құжат ретінде бағалап, оның алғаш рет мемлекеттік тілде жазылғанын маңызды жаңалық ретінде атап өтті.

Алдағы референдумның маңызын өнер қайраткерлері де ерекше атап өтті. Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева азаматтарды дауыс беруге белсенді қатысуға шақырды.

"15 наурыз — еліміз үшін маңызды күн. Баршаңызды келіп, өз таңдауларыңызды жасауға шақырамын", — деді ол.

Сонымен қатар Жаңа Конституция жобасының негізгі бағыттарына Жан Байжанбаев, Гүлнара Дусматова, Қарагөз Сүлейменова, Шынар Асқарова, Назым Қызайбай, Тәуекел Мүслім және басқа да қоғам өкілдері назар аударды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыдағы референдумға кімдер қатысып жатыр
15:47, 06 қазан 2024
Алматыдағы референдумға кімдер қатысып жатыр
Жалған диплом – нақты салдары: Ғылым және жоғары білім министрлігі мәлімдеме жасады
15:53, 30 мамыр 2025
Жалған диплом – нақты салдары: Ғылым және жоғары білім министрлігі мәлімдеме жасады
Астанада 8 млрд теңгелік тұрғын үй алаяқтығы: пәтерлер екі рет сатылған
10:12, Бүгін
Астанада 8 млрд теңгелік тұрғын үй алаяқтығы: пәтерлер екі рет сатылған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Триллер в финале Суперкубка Беларуси: дебют экс-лидера "Кайрата"
09:46, Бүгін
Триллер в финале Суперкубка Беларуси: дебют экс-лидера "Кайрата"
Мощным разгромом завершился матч "Динамо" без Зайнутдинова в РПЛ
09:00, Бүгін
Мощным разгромом завершился матч "Динамо" без Зайнутдинова в РПЛ
Один гол решил исход поединка двух казахстанских клубов в товарищеском матче
08:21, Бүгін
Один гол решил исход поединка двух казахстанских клубов в товарищеском матче
"Ничего личного": Райан Гарсия назвал самого переоценённого боксёра
07:46, Бүгін
"Ничего личного": Райан Гарсия назвал самого переоценённого боксёра
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: