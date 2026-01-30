#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Әлем

Украина президенті Ресеймен энергетикалық бітім жасалғанын растады

Украина президенті Ресеймен энергетикалық бітім жасалғанын растады, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 10:25 Сурет: Владимир Зеленскийдің Telegram-арнасы
Украина президенті Владимир Зеленский кешкі үндеуінде Ресеймен энергетикалық бітімнің 30 қаңтарға қараған түні күшіне енетінін мәлімдеді. Ресми ақпарат Украина көшбасшысының Telegram-арнасында жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Gazeta.ru дерегінше, Украина басшысы энергетикалық нысандарға жасалатын соққыларды тоқтатуға бағытталған күш-жігері үшін АҚШ-қа алғыс айтып, Вашингтонның энергетикалық бітімді қамтамасыз ете алатынына үміт білдірді.

"Бүгінгі түнгі жағдай мен алдағы күндер, біздің энергетикалық нысандарымыз бен қалаларымыздағы нақты ахуал осының бәрін көрсетеді", – деді Зеленский.

Сондай-ақ, ол X әлеуметтік желісіндегі жазбасында АҚШ президенті Дональд Трамптың "қысқы суық кезеңде Киев пен Украинаның өзге қалаларына қауіпсіздік беру мүмкіндігі бар" деген мәлімдемесін маңызды деп атады.

Бұдан бөлек, Зеленский Біріккен Араб Әмірліктерінде өткен келіссөздер барысында Ресей мен Украина энергетикалық бітімге келгенін растады. Алайда бұл келісімдердің нақты қандай шарттарды қамтитынын нақтылаған жоқ. Ресей билігі әзірге энергетикалық бітімге дайын екенін ресми түрде мәлімдеген жоқ.

Еске салсақ, 23 қаңтарда Абу-Дабида АҚШ, Ресей және Украина өкілдерінің үшжақты форматтағы алғашқы кездесуі өткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Зеленский Түркияға барды
10:04, 18 ақпан 2025
Зеленский Түркияға барды
Зеленский Араб Әмірліктеріне ресми сапармен барды
10:10, 17 ақпан 2025
Зеленский Араб Әмірліктеріне ресми сапармен барды
Украина президенті Трамппен 18 тамызда Вашингтонда кездеспек
14:25, 16 тамыз 2025
Украина президенті Трамппен 18 тамызда Вашингтонда кездеспек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: