Испанияда тағы бір пойыз апаты орын алды
Барселона қаласына жақын маңда жүретін қала маңындағы пойыз рельстен шығып кетті. Құтқарушылардың алдын ала болжамынша, нөсерлі дауыл салдарынан болған көшкін тіреу қабырғаның құлауына себеп болған. Бұл туралы The Associated Press агенттігі жазды.
Spain rocked by second rail incident in days 🚆⚠️— Defence24com (@Defence24eng) January 21, 2026
A commuter train near Barcelona hit a collapsed wall, killing the driver and injuring several passengers. It marks another serious rail accident amid growing concerns over railway safety in #Spain. pic.twitter.com/r1Dg4b5CIv
Құтқару қызметінің мәліметінше, апат орнына 20 жедел жәрдем көлігі жіберіліп, зардап шеккендер осы өңірдегі үш ауруханаға жеткізілген. Алайда жарақат алғандардың нақты саны әзірге белгісіз.
Каталониядағы бұл апат Андалусияның Адамусе қаласында екі жоғары жылдамдықты пойыздың соқтығысуынан кейін екі күн өткен соң болды. Бұл соңғы он жылдан астам уақыттағы Испаниядағы ең ірі теміржол апаты болып саналады. Аталған қайғылы оқиға салдарынан кемінде 42 адам қаза тапқан.
