Үндістанда қаржылық дағдарыс төрт адамның өліміне алып келді

Үндістанның Этах қаласында бір үйден бір отбасының төрт мүшесінің мәйіті табылды. Алдын ала мәлімет бойынша, олардың барлығы да кірпішпен ұрып өлтірілген. Қылмыс құралы оқиға орнында қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.
The Times of India басылымының жазуынша, полиция 45 жастағы отағасы Камал Сингхті күдікті ретінде ұстаған.
Құқық қорғау органдарының болжамына сәйкес, алда өтетін қызының үйлену тойына байланысты туындаған ауыр қаржылық қиындықтар ер адамды осындай қылмысқа баруға итермелеуі мүмкін. Аталған үйлену тойы 2026 жылдың ақпан айына жоспарланған.
Қазіргі таңда тергеу жұмыстары жалғасып жатыр. Полиция оқиғаның барлық мән-жайын, оның ішінде қаржылық қысымның ықпалын және қылмыстың алдын ала жоспарланған-жоспарланбағанын анықтауда.
