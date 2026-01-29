#Халық заңгері
Әлем

Түркия университеттері талапкерлер тапшылығына тап болды

Түркия университеттері талапкерлер тапшылығына тап болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.01.2026 11:28 Сурет: pixabay
Түркиядағы жоғары білім беру жүйесі, әсіресе жекеменшік университеттер, студент қабылдау мәселесіне байланысты күрделі жағдайға ұшырап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылы жекеменшік университеттер бөлінген орындардың орта есеппен 75,8%-ын ғана толтыра алған. Бұл – соңғы бес жылдағы ең төмен көрсеткіш. Кейбір оқу орындары жоспарланған студенттердің жартысын да жинай алмаған. Daily News басылымының жазуынша, бұл жағдай, әсіресе, қаржыландыруының 80%-ы оқу ақысына тәуелді жекеменшік университеттер үшін аса қауіпті.

"Алдағы он жыл ішінде бірқатар университеттердің жабылуы, бірігуі немесе жұмыс форматын түбегейлі өзгертуі мүмкін", – деп ескертеді сала сарапшылары.

Мамандардың пікірінше, талапкерлер санының азаюына бірнеше негізгі фактор әсер етіп отыр:

  • 2014 жылдан бері туу көрсеткішінің тұрақты түрде төмендеуі;
  • Диплом алғаннан кейін тұрақты жұмысқа орналасу кепілдігінің азаюы;
  • Қысқамерзімді кәсіби курстар мен онлайн-білім берудің танымал болуы;
  • Жастардың жоғары білім алмай-ақ еңбек нарығына бірден шығуға ұмтылысы.

Сарапшылар Түркияның жоғары білім беру жүйесі елеулі құрылымдық өзгерістердің табалдырығында тұрғанын, ал бұл жағдайда алғаш болып бейімделуге жекеменшік университеттер мәжбүр болатынын атап өтті.

Бұған дейін Тоқаев құттықтаған алматылық ұстаз жайлы не белгілі екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
