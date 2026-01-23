Әлемнің ірі қалалары су тапшылығына тап болуда
Су тапшылығы дегеніміз – қоғамдық сумен жабдықтау мен өнеркәсіпке қажет су көлемі қаланың қолда бар су қорынан асып кетуге жақын дегенді білдіреді. The Guardian мәліметінше, мұндай жағдай көбіне мына себептерге байланысты туындайды:
- су ресурстарын тиімсіз басқару;
- климаттың өзгеруінің күшеюі.
Зерттеу қорытындысына сәйкес, Пекин, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро және Дели қалалары аса ауыр су тапшылығын бастан кешіріп жатқан мегаполистер қатарына кірді. Ал Лондон, Бангкок және Джакарта су тапшылығы өте жоғары деңгейде деп бағаланған қалалар ретінде көрсетілді.
Watershed Investigations сайтында әлем бойынша қуаңшылық деңгейін көрсететін "Су қауіпсіздігі атласы" атты интерактивті карта жарияланған. Бұл картаға Қазақстан қалалары да енгізілген.
Картадағы визуалды деректерге сүйенсек, Астана өңірі ашығырақ түстермен (күлгін-көк немесе бейтарап реңктермен) белгіленген. Ал сары, қызғылт сары және қызыл түстер су ресурстары тапшылығы қаупі жоғары аймақтарды білдіреді. Бұл модель бойынша Астанадағы болжамды су тапшылығы деңгейі Алматы мен Шымкент сияқты басқа ірі қалаларға қарағанда төмен екенін көрсетеді.
