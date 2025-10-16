#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Спорт

Дастан Сәтбаев талантты жас футболшылардың әлемдік тізімін толықтырды

Дастан Сәтбаев, Қайрат ойыншысы, Челсидің болашақ ойыншысы , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 10:54 Сурет: Instagram/d.satpayev
17 жастағы танымал қазақстандық футболшы The Guardian нұсқасы бойынша әлемдегі ең дарынды 60 жас футболшының тізіміне енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Guardian мәліметінше, Дастан Сәтбаев тағы да Еуропаның назарында.

"Сәтбаев – Чемпиондар Лигасының топтық кезеңіне шыққан қазақстандық команда – "Қайраттың" ең жарқын жұлдызы", – деп атап өтті британдық басылым.

Журналистер 17 жасар Дастан Сәтбаев турнирдің ең жас ойыншыларының біріне айналғанын, ал оның "Челсиге" ауысуы құраманың сәтті шешімі екенін атап өтті.

"Енді оның құны айтарлықтай өседі", – деп болжайды спорт журналистері.

Сәтбаевтың лондондық "Челсиге" ауысуы ол 18 жасқа толғанға дейін кейінге қалдырылған болатын. Келісімшартқа 2025 жылдың ақпанында қол қойылды.

Бұған дейін Қонаев қаласында маунтинбайктан Қазақстан чемпионаты басталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев әлемдегі ең ықпалды мұсылмандар тізіміне енді
17:44, 09 қараша 2022
Қасым-Жомарт Тоқаев әлемдегі ең ықпалды мұсылмандар тізіміне енді
"Қайрат" жұлдызы Дастан Сәтбаев "Селтикке" қарсы ойын жайлы пікір білдірді
20:59, 21 тамыз 2025
"Қайрат" жұлдызы Дастан Сәтбаев "Селтикке" қарсы ойын жайлы пікір білдірді
UEFA президенті 16 жасар Дастан Сәтбаев туралы: ол нағыз жұлдыз болуы мүмкін
16:22, 25 сәуір 2025
UEFA президенті 16 жасар Дастан Сәтбаев туралы: ол нағыз жұлдыз болуы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: