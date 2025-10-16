Дастан Сәтбаев талантты жас футболшылардың әлемдік тізімін толықтырды
Сурет: Instagram/d.satpayev
17 жастағы танымал қазақстандық футболшы The Guardian нұсқасы бойынша әлемдегі ең дарынды 60 жас футболшының тізіміне енді, деп хабарлайды Zakon.kz.
The Guardian мәліметінше, Дастан Сәтбаев тағы да Еуропаның назарында.
"Сәтбаев – Чемпиондар Лигасының топтық кезеңіне шыққан қазақстандық команда – "Қайраттың" ең жарқын жұлдызы", – деп атап өтті британдық басылым.
Журналистер 17 жасар Дастан Сәтбаев турнирдің ең жас ойыншыларының біріне айналғанын, ал оның "Челсиге" ауысуы құраманың сәтті шешімі екенін атап өтті.
"Енді оның құны айтарлықтай өседі", – деп болжайды спорт журналистері.
Сәтбаевтың лондондық "Челсиге" ауысуы ол 18 жасқа толғанға дейін кейінге қалдырылған болатын. Келісімшартқа 2025 жылдың ақпанында қол қойылды.
