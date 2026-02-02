#Халық заңгері
Әлем

Камбоджада мыңдаған алаяқ жұмыс істеген ірі сайт жойылды

Камбоджада мыңдаған алаяқ жұмыс істеген ірі сайт жойылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.02.2026 13:26 Сурет: pixabay
Камбоджада ауқымды арнайы операция жүргізіліп, Бавет қаласындағы казино аумағында орналасқан ірі онлайн-алаяқтық сайттың жұмысы тоқтатылды. Нәтижесінде 2223 күдікті ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Khmer Times басылымының жазуынша, Ұлттық бас полиция басқармасының қызметкерлері Свейриенг провинциялық сотының прокурорымен бірлесіп, Табеп ауылында орналасқан 22 ғимаратта рейд өткізген.

Ұлттық полиция комиссарының айтуынша, бұл ауқымды операция генерал-лейтенант Чив Фалли мен Ұлттық полиция комиссарының орынбасары генерал-лейтенант Муонг Сотеаның басшылығымен жүзеге асырылып, оған шамамен 700 білікті қызметкер қатысқан.

Операция нәтижесінде барлығы 2044 шетелдік күдікті қамауға алынды. Олардың қатарында 1792 қытай азаматы, 177 вьетнамдық, 179 мьянмалық, 30 непалдық, бес тайваньдық, бір малайзиялық, екі лаостық, 36 үндістандық және бір мексикалық бар.

Бұған дейін ҚМА онлайн-казино ұйымдастырған АҚШ пен Украина азаматтарын халықаралық іздеуге бергенін жазғанбыз.

