Әлем

АҚШ Қытайды соғыс жағдайында жеңу үшін қанша ұшақ қажет екенін атады

АҚШ Қытайды басып алу үшін қанша ұшақ қажет екенін атады, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 10:25 Сурет: wikipedia
АҚШ Әуе күштері Қытаймен болуы мүмкін қақтығыста жеңіске жету мүмкіндігін арттыру үшін алтыншы буындағы кемінде 500 әскери ұшақ - жойғыштар мен бомбалаушылар сатып алуды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Naked Science басылымының жазуынша, Митчелл атындағы аэроғарыштық зерттеулер институты сараптамалық жазбада институт мамандары АҚШ Әуе күштеріне Қытайды тиімді түрде тежеу және қажет болған жағдайда қарсы тұру үшін кемінде 300 жаңа буындағы F-47 жойғыш ұшағы мен 200-ден кем емес B-21 Raider жасырын бомбалаушысы қажет екенін атап өткен.

Бұған дейін АҚШ Әуе күштері Boeing компаниясы шығаратын кемінде 185 дана F-47 ұшағын және Northrop Grumman әзірлейтін шамамен 100 дана B-21 ұшағын сатып алу жоспары бар екенін мәлімдеген болатын.

Митчелл институтының зерттеу жөніндегі директоры, бұрынғы F-16 ұшағының пилоты Хезер Пенни АҚШ-тың Корея мен Вьетнамдағы соғыстарының тәжірибесі маңызды сабақ бергенін айтты. Оның сөзінше, жаудың базалары мен тылдағы қорғалған нысандарына соққы бере алмайтын армиялар ұзаққа созылған, ресурсты сарқатын соғысқа тап болу қаупіне ұрынады. Мұндай жағдай окоптық, позициялық соғысқа ұқсас болуы мүмкін.

Пеннидің пікірінше, алыс қашықтықтағы әуе қуатын толық көлемде көрсете алатын қуатты әскери авиациясыз АҚШ Қытаймен текетіресте осындай қатерге тап болуы ықтимал. Себебі Қытаймен немесе өзге де ірі аймақтық державамен болатын ықтимал қақтығыста АҚШ Әуе күштері дамыған әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйесіне қарсы тұруға мәжбүр болады.

Сондай-ақ Хезер Пенни мен Митчелл институты B-21 мен F-47 ұшақтары жеткілікті мөлшерде қаруланғанға дейін, АҚШ Әуе күштері жауынгерлік қабілетті сақтап қалу үшін уақытша, аралық шаралар қабылдауы қажет екенін атап өтті.

Сурет Ботагөз Ақиқат
