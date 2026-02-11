Таиландта жас жігіт мектепке шабуылдап, адамдарды кепілге алды
Сурет: pixabay
Таиландтың оңтүстігіндегі Сонгхла провинциясының Хатяй қаласында 18 жастағы жігіт мектепке кіріп, оқ жаудырып, адамдарды кепілге алған, деп хабарлайды Zakon.kz.
NBC News телеарнасының хабарлауынша, тәртіп сақшылары қарулы жігітті ұстап, кепілге алынған адамдарды босатты.
Қарулы шабуыл салдарынан үш адам жарақат алғаны белгілі, зардап шеккендердің екеуі мұғалім және біреуі - оқушы. Тергеу шаралары жүргізіліп жатыр.
Kids trapped in screams, principal bleeding… 💔— king of the losers (@movielover93582) February 11, 2026
18yo gunman stormed Thai school, shot, took hostages. Police saved them all. Heart still racing for those babies. Pray hard. 🙏#Thailand #SchoolShooting #HatYai pic.twitter.com/z6puWfT3SC
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript