#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
490.58
584.77
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
490.58
584.77
6.34
Әлем

Үндістанда көмір шахтасындағы жарылыстан қаза тапқандар саны артып келеді

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 10:48 Фото: pxfuel
Үндістанның Мегалая штатында көмір өндіретін жерасты шахтасында динамит жарылды. Қайғылы оқиға 5 ақпанда болды. Қазіргі уақытта 31 адамның денесі табылып, тағы 10 адам жарақат алғаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Meghalayan Express басылымының жазуынша, жарылыс заңсыз жұмыс істеп тұрған шахтада болған.

"Қаза тапқандар саны 31-ге дейін, жараланғандар саны 10-ға дейін өсті", – делінген Мегалая апаттарға қарсы күрес басқармасының мәлімдемесінде.

Тергеу жүргізілуде. Қайғылы жағдайға байланысты құқық қорғау органдары екі адамды қамауға алғаны белгілі болды.

Басылымның мәліметінше, жергілікті билік аймақтағы заңсыз тау-кен жұмыстарына қарсы жедел шаралар қабылдауға дайындалып жатыр.

Бұған дейін Қырғызстанның бұрынғы ҰҚК басшысы өз отставкасы туралы пікір білдіргенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Костенко шахтасындағы жарылыстан қаза тапқандар саны артып жатыр
12:04, 28 қазан 2023
Костенко шахтасындағы жарылыстан қаза тапқандар саны артып жатыр
Үндістанда су тасқынынан қаза тапқандар саны 77-ге жетті
09:14, 09 қазан 2023
Үндістанда су тасқынынан қаза тапқандар саны 77-ге жетті
Үндістанда спортшы қызды әкесі атып өлтірді
19:59, 11 шілде 2025
Үндістанда спортшы қызды әкесі атып өлтірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Двойным триумфом "Астаны" завершилась многодневная гонка "Тур Омана"
14:44, Бүгін
Двойным триумфом "Астаны" завершилась многодневная гонка "Тур Омана"
"Стабильная сила": в США возвысили Елену Рыбакину над женским туром WTA
14:29, Бүгін
"Стабильная сила": в США возвысили Елену Рыбакину над женским туром WTA
Украинский спортсмен дисквалифицирован с Олимпийских игр за антивоенную символику
14:14, Бүгін
Украинский спортсмен дисквалифицирован с Олимпийских игр за антивоенную символику
Крушили челюсти: как боксёры из Казахстана ломали карьеры своим соперникам
13:56, Бүгін
Крушили челюсти: как боксёры из Казахстана ломали карьеры своим соперникам
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: