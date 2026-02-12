#Халық заңгері
Әлем

Әзербайжанда робот-мұғалім жұмыс істей бастады

Әзербайжанда робот-мұғалім жұмыс істей бастады , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 12:24 Сурет: pixabay
Жақында Баку қаласындағы мектептердің бірінде алғашқы робот-мұғалім – "Бильгя-бот" сабақ өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақылды құрылғы 30 тілде сөйлей алады және сегіз сағат бойы үзіліссіз жұмыс істейді. "МИР 24" телеарнасының жазуынша, ол үшін тек жоғары жылдамдықтағы интернет қажет.

Мектеп директоры Шамсаддин Бешардың айтуынша, робот оқушыларға технологияларды тереңірек меңгеруге және жаңа әзірлемелерді қадағалап отыруға көмектеседі. Сондай-ақ ол математика және физика сабақтарында, түрлі модельдер жасауда және 3D-принтермен жұмыс істеуде қолданылады. Бұдан бөлек, робот цифрлық форматта кітапхананың қызметін ішінара атқара алады.

"Біз бұл мүмкіндіктерді мектеп үдерісінің барлық дерлік саласында қолдануға тырысамыз", – деді директор.

Робот-мұғалім – Әзербайжан Білім министрлігінің пилоттық жобасы. Қазіргі таңда ол Бакудегі бір лицейде сынақтан өтіп жатыр.

"Егер жүйе өзінің тиімділігін дәлелдесе, мұндай көмекшілер ел астанасының басқа мектептерінде де пайда болады", – делінген репортажда.

Дегенмен оқушылар заманауи технологияларды жоғары бағалағанымен, мектептегі дәстүрлі қарым-қатынас формасын сақтап қалуды жөн көреді.

"Робот, әрине, керемет. Бірақ ол шынайы мұғалімді алмастыра алмайды. Маған тірі қарым-қатынас пен ұстаздың назары өте маңызды", – деді 4-сынып оқушысы Зия Мухтарлы.

Бұған дейін Қазақстанда Жасанды интеллект қоры құрылғанын жазғанбыз.

