Қазақстандықтарға көше атауы өзгерген жағдайда не істеу керектігі түсіндірілді
2026 жылғы 12 ақпанда Қазақстан тұрғыны тұрғын үй құжаттарын ауыстыруға қатысты сауал жолдады. Ол өз өтінішін "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының баспасөз қызметіне жолдаған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандықтың сауалы мынадай болды:
"Мен тұратын көшенің атауы ресми түрде өзгертілді. Осыған байланысты жылжымайтын мүлік құжаттарын өзім ауыстыруым керек пе?"
Мамандар бұл сұраққа бірден "Жоқ" деп жауап берді.
"Құжаттарды өз бетінше ауыстырудың қажеті жоқ", – делінген мемлекеттік корпорация жариялаған ақпаратта.
"Өзгерістер мемлекеттік ақпараттық жүйелер арқылы автоматты түрде, тегін енгізіледі, ал бұрынғы құжаттар өз күшінде қалады", – деп хабарлады "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының баспасөз қызметі.
