#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Қоғам

Қазақстандықтарға көше атауы өзгерген жағдайда не істеу керектігі түсіндірілді

Документы, папки, справки, бумаги, дела, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 15:27 Фото: freepik
2026 жылғы 12 ақпанда Қазақстан тұрғыны тұрғын үй құжаттарын ауыстыруға қатысты сауал жолдады. Ол өз өтінішін "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының баспасөз қызметіне жолдаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандықтың сауалы мынадай болды:

"Мен тұратын көшенің атауы ресми түрде өзгертілді. Осыған байланысты жылжымайтын мүлік құжаттарын өзім ауыстыруым керек пе?"

Мамандар бұл сұраққа бірден "Жоқ" деп жауап берді.

"Құжаттарды өз бетінше ауыстырудың қажеті жоқ", – делінген мемлекеттік корпорация жариялаған ақпаратта.

"Өзгерістер мемлекеттік ақпараттық жүйелер арқылы автоматты түрде, тегін енгізіледі, ал бұрынғы құжаттар өз күшінде қалады", – деп хабарлады "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының баспасөз қызметі.

2026 жылы Қазақстанда айлық есептік көрсеткіш мөлшері өзгеріп, 4325 теңгені құрады. Соған байланысты мемлекеттік баж салығының мөлшері де жаңартылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда ата-анасыз балаға паспорт қалай рәсімделеді
16:06, Бүгін
Қазақстанда ата-анасыз балаға паспорт қалай рәсімделеді
ҚР ҰҚК: "Азаматтарға арналған үкімет" филиалының директоры ұсталды
18:13, 28 шілде 2023
ҚР ҰҚК: "Азаматтарға арналған үкімет" филиалының директоры ұсталды
Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу қанша тұрады
14:53, 11 сәуір 2023
Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу қанша тұрады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Кошмар" казахстанских боксёров из Узбекистана вписал своё имя в историю узбекского спорта
17:56, Бүгін
"Кошмар" казахстанских боксёров из Узбекистана вписал своё имя в историю узбекского спорта
Бывший чемпион UFC дал прогноз на трилогию Яна и Двалишвили
17:35, Бүгін
Бывший чемпион UFC дал прогноз на трилогию Яна и Двалишвили
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
17:21, Бүгін
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
17:02, Бүгін
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: