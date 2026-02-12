#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Қоғам

Қазақстанда ата-анасыз балаға паспорт қалай рәсімделеді

Паспорт гражданина РК, документы, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 16:06 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда 16 жасқа толмаған балаға паспортты ата-анасы болмаған жағдайда оның қорғаншысы немесе қамқоршысы рәсімдейді. Бұл туралы Zakon.kz тілшісіне "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының баспасөз қызметі мәлімдеді.

Мамандар тұрғындардан түскен сұрақтардың біріне жауап берді:

"Бала әлі 16 жасқа толмаған, әрі оның ата-анасы жоқ. Паспорт рәсімдеуге құжаттарды кім тапсыра алады?"

Ата-анасы жоқ, 16 жасқа толмаған балаға паспорт дайындау үшін құжаттарды оның заңды өкілі тапсыра алады.

Заңды өкіл ретінде қорғаншы немесе қамқоршы әрекет етеді", – деп түсіндірді мемлекеттік корпорацияның баспасөз қызметі.

Айта кетейік, 2026 жылы Қазақстанда айлық есептік көрсеткіш мөлшері өзгеріп, 4325 теңгені құрады. Соған байланысты мемлекеттік баж салығының мөлшері де жаңартылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҚР ҰҚК: "Азаматтарға арналған үкімет" филиалының директоры ұсталды
18:13, 28 шілде 2023
ҚР ҰҚК: "Азаматтарға арналған үкімет" филиалының директоры ұсталды
Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу қанша тұрады
14:53, 11 сәуір 2023
Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу қанша тұрады
Қазақстандықтарға көше атауы өзгерген жағдайда не істеу керектігі түсіндірілді
15:27, Бүгін
Қазақстандықтарға көше атауы өзгерген жағдайда не істеу керектігі түсіндірілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Кошмар" казахстанских боксёров из Узбекистана вписал своё имя в историю узбекского спорта
17:56, Бүгін
"Кошмар" казахстанских боксёров из Узбекистана вписал своё имя в историю узбекского спорта
Бывший чемпион UFC дал прогноз на трилогию Яна и Двалишвили
17:35, Бүгін
Бывший чемпион UFC дал прогноз на трилогию Яна и Двалишвили
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
17:21, Бүгін
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
17:02, Бүгін
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: