Қазақстанда ата-анасыз балаға паспорт қалай рәсімделеді
Қазақстанда 16 жасқа толмаған балаға паспортты ата-анасы болмаған жағдайда оның қорғаншысы немесе қамқоршысы рәсімдейді. Бұл туралы Zakon.kz тілшісіне "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының баспасөз қызметі мәлімдеді.
Мамандар тұрғындардан түскен сұрақтардың біріне жауап берді:
"Бала әлі 16 жасқа толмаған, әрі оның ата-анасы жоқ. Паспорт рәсімдеуге құжаттарды кім тапсыра алады?"
Ата-анасы жоқ, 16 жасқа толмаған балаға паспорт дайындау үшін құжаттарды оның заңды өкілі тапсыра алады.
Заңды өкіл ретінде қорғаншы немесе қамқоршы әрекет етеді", – деп түсіндірді мемлекеттік корпорацияның баспасөз қызметі.
